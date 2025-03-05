Aislinn Derbez deslumbra con look de transparencias en Paris Fashion Week
La actriz llegó al evento de moda con un sofisticado outfit de transparencias con el que robó miradas durante la icónica Semana de la Moda en el front row de Dior.
Aislinn Derbez deslumbró con un look lleno de transparencias en el Paris Fashion Week 2025.
La actriz mexicana fue una de las invitadas especiales en el front row de Dior, donde lució un sofisticado outfit de transparencias en color negro.
De acuerdo con las fotografías que ella misma compartió en sus historias de Instagram, para el evento de moda lució un atuendo monocromático de la diseñadora Maria Grazia Chiuri de la prestigiosa firma francesa.
El diseño de su vestido llamó la atención por su abertura lateral y motivos geométricos de cuadros, con el que demostró que la tendencia del naked dress sigue siendo popular en el mundo de la moda.
Aislinn Derbez completó su look con un cinturón negro del cual colgaba un pequeño bolso, unas botas negras con detalles plateados y un abrigo negro oversized.
En cuanto a su maquillaje, la hija mayor de Eugenio Derbez utilizó tonos marrones suaves que definieron sus facciones. Además, utilizó un delineado discreto y un cabello completamente liso para complementar su deslumbrante look.
“Honrada de presenciar la creatividad y visión inspirada en la novela ‘Orlando’ creada por #MariaGraziaChiuri para Dior #DiorAW25 donde la moda se encuentra con el arte y el legado con el futuro”, escribió en Instagram este 5 de marzo.
Previo a su reciente aparición en el front row de Dior, Aislinn Derbez ya había robado miradas en la Semana de la Moda en Milán, donde fue una de las invitadas de la firma italiana Fendi.