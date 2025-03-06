Valentina Gilabert

Detienen a dos presuntos cómplices de Marianne Gonzaga, agresora de Valentina Gilabert

La nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza fue presuntamente apuñalada 14 veces por la ‘influencer’ Marianne Gonzaga, quien se encuentra detenida y vinculada a proceso por el delito de lesiones dolosas.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Nieta de actriz Iliana de la Garza sale de hospital tras ataque de famosa 'influencer': así fue captada

Este jueves 6 de marzo se reportó que dos presuntos cómplices de Marianne Gonzaga, ‘influencer’ que apuñaló 14 veces a Valentina Gilabert en febrero pasado, fueron detenidos.

De acuerdo con el padre de Valentina Gilabert uno de ellos ya se encontraría en prisión mientras que el segundo todavía estaría en espera de lo que determinen las autoridades durante la audiencia de este jueves.

“(Se vinculó ya a proceso) a otra de las personas que participaron por lo menos de manera probable ya está vinculada a proceso. Está en el reclusorio Oriente porque ya es mayor de edad y de igual manera está vinculado por el mismo delito que son lesiones que ponen en peligro la vida”, declaró Ernesto Gilabert ante las cámaras de ‘Sale el Sol’.

“Esperamos que el día de hoy también salga vinculada a proceso esta persona y estaremos en la investigación complementaria ofreciendo datos de prueba y otras cosas para complementar la investigación”, agregó.

El padre de Valentina Gilabert explicó al medio antes citado que los tres implicados en el caso de agresión contra su hija estarían enfrentando “el mismo cargo” que sería: lesiones que ponen en peligro la vida.

Sin embargo, explicó que la diferencia del proceso de los tres radicaría en que hasta ahora, uno de ellos ya es mayor de edad, por lo que se le juzgaría como adulto.

“(Queremos) llevar el juicio hasta las últimas consecuencias porque finalmente lo que buscamos es que Valentina esté bien y también llegar a una sentencia para todos”, dijo.

Por último, el padre de la modelo compartió que la nieta de la fallecida actriz Iliana de la Garza se encuentra recuperando y recibiendo “terapias físicas y psicológicas”. Asimismo, aseguró que su hija “recuerda todo y ya pudo declarar”.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reportó este jueves en ‘Sale el Sol’ que los presuntos cómplices de Marianne Gonzaga fueron detenidos el pasado fin de semana.

“Conforme a la investigación del caso, el pasado sábado se ejecutaron dos órdenes de aprehensión, en relación con dos personas más que estuvieron implicadas en estos hechos, una es menor de edad y una persona mayor de edad”, informó.

“La audiencia del mayor de edad se llevó a cabo el sábado (pasado), y se le vinculó a proceso, fijándose la medida cautelar consistente en presión preventiva justificada, es decir, lo metieron a la cárcel, se encuentra recluido en el (Reclusorio) Oriente, en la Ciudad de México”, concluyó.

Valentina Gilabert fue apuñalada en 14 ocasiones, presuntamente, por Marianne Gonzaga la madrugada del 4 de febrero.

Según el padre de la modelo, dos puñaladas ocurrieron “en el pulmón izquierdo”, otro “en medio en el tórax”, otro “en el pulmón derecho, dos en el cuello adelante, otra en la nariz, unas en la cabeza, y muchas en la mano izquierda”. Valentina Gilabert fue dada de alta del hospital el 18 de febrero.

