Mireddys González publica misteriosos mensajes tras ser demandada por Daddy Yankee
La exesposa del cantante se pronunció en redes luego de que trascendiera públicamente la demanda que Daddy Yankee interpuso en su contra por 250 millones de dólares.
Mireddys González publicó misteriosos mensajes tras ser demandada por Daddy Yankee por 250 millones de dólares.
A través de sus historias de Instagram, la empresaria utilizó varias imágenes y salmos de la Biblia dejando entrever que sería un reflejo de lo que estaría viviendo con su ex.
“Deja de tener empatía con personas que te tratan mal” se lee en una de las imágenes.
“No insistas en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra tu mente en el momento presente”, dice otro de sus post, mientras que en otro más señaló: “El apego emocional es una cárcel para el alma, te hace ver virtudes que no existen y esperanzas donde no las hay”.
Aunque la madre de Jesaaelys Ayala no aclaró si sus mensajes iban dirigidos a alguien, fueron sus últimos posteos los que llamaron la atención, ya que colocó versículos de la Biblia en aparente alusión de que se ha refugiado en su fe.
“Mientras el mundo te dice: 'Después de la tormenta viene la calma. Dios te dice: 'Yo soy la calma en medio de la tormenta'" y "Ora, entrégaselo a Dios, vete a dormir".
Hasta el momento, Mireddys González no ha hecho comentarios sobre la demanda que el intérprete de ‘Rompe’ interpuso en su contra y de su hermana, Ayeicha González, el 4 de marzo en el Tribunal de Carolina en San Juan, Puerto Rico.
Según los documentos legales, obtenidos por ‘El Gordo y La Flaca’, Daddy Yankee solita una indemnización a su exesposa y excuñada por “violaciones de deberes fiduciarios” y “daños relacionados a sus empresas”.
Además, alega una “campaña difamatoria” que habría afectado su “reputación” y “espiritualidad”.
Su polémico divorcio
Luego de casi 30 años de matrimonio, Daddy Yankee, cuyo nombre real es el de Ramón Ayala, y Mireddys González terminaron su relación. Según se reportó en Despierta América, la ahora expareja firmó su divorcio el 18 de febrero a través de una audiencia virtual.