Alicia Villarreal rompe el silencio sobre supuesto romance con cantante: ¿fue infiel a Cruz Martínez?
La cantante reaccionó a los rumores de romance con Francisco Cantú, quien aseguró haber salido en “plan romántico” con ella antes de que se hiciera pública su separación de Cruz Martínez.
Alicia Villarreal rompió el silencio sobre un supuesto romance con el cantante Francisco Cantú, quien el 25 de febrero aseguró en el programa ‘Viva la vi’, de la cadena Multimedios, haber salido con ella “en plan romántico”.
De acuerdo con la periodista Tanya Cherry, Alicia Villarreal negó tajante, a través de su equipo de trabajo, el testimonio de Francisco Cantú, quien hace meses también fue relacionado sentimentalmente con la fallecida cantante Dulce.
“Entramos en comunicación con las personas que manejan a Alicia Villarreal y ella misma nos dice que jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor”, aseguró en la emisión de El Gordo y La Flaca del 3 de marzo.
Según la comunicadora, la intérprete de ‘Te Aprovechas’ habría insistido en que su única relación con él intérprete sería “simplemente como un amigo” y que su vínculo cercano se basaría a lo laboral, ya que estuvo “abriéndole los conciertos en ‘GranDiosas’”.
Francisco Cantú habría intentado conquistar a Alicia Villarreal
El 3 de marzo, Francisco Cantú admitió ante Tanya Charry supuestamente haber cortejado a Alicia Villarreal hace meses, especificando que antes de hacerlo le preguntó sobre su situación de pareja con Cruz Martínez.
“A mí sí me gusta Alicia. Sí empezamos a tener una muy buena amistad y casi se puede decir que yo la estaba cortejando a ella”, dijo.
“Antes de hacer cualquier movimiento o hacer cualquier invitación a Alicia, yo me cercioré, le pregunté a ella qué pasaba con su esposo, con Cruz Martínez, y ella me dijo que estaban separados”, agregó.
Previo a esta entrevista, Francisco Cantú dijo al periodista Miguel Díaz, de Multimedios, que si bien sí habría salido “en plan romántico” con la intérprete, él no sería la causa de su discusión con Cruz Martínez que terminaría en batalla legal y la llevaría a ella a hacer la señal de auxilio al finalizar un concierto en México.
“Alicia y Cruz ya se habían separado desde finales de 2023, ya no estaban juntos. En aquel tiempo empecé la gira, porque andaba en la gira con ella. Era el artista invitado en toda la gira de Alicia en 2024. Cuando comencé en 2023, Alicia me dijo a mí: ‘Yo no ando con Cruz, por eso te invité a ser parte de mi gira’”, relató.