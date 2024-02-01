Adamari López dice si regresó con Toni Costa, en medio de rumores de separación de Evelyn Beltrán

Video Adamari López publica enigmático video tras la entrevista de Toni Costa, ¿iba dirigido a su ex?

En medio de los rumores y especulaciones sobre la presunta separación de Toni Costa de Evelyn Beltrán, Adamari López fue cuestionada por una seguidora si había retomado la relación con el español, la cual terminó en 2021.

La presentadora puertorriqueña hizo un 'live' con su amiga y compañera Chiquibaby, con quien tiene el canal de YouTube 'Ada y Chiqui de Show'.

Una de las usuarias le preguntó directamente a la actriz si había regresado con el padre de su hija.

¿Adamari López regresó con Toni Costa?

Sin dudar, la conductora de ¿Quién Caerá?, programa que se transmite por Unimás de lunes a viernes a las 7P/6C, respondió la duda de la internauta.

"Me preguntan que si volví con Toni", leyó López. "No, no volví", dejó claro.

Chiquibaby bromeó y agregó: "Pero va a volver". Adamari no tardó en negarse ante el comentario de su amiga: " No, tampoco. A compartir con él como papá de Alaïa, como compartiendo con nuestra hija sí, del resto no", aclaró.

¿Adamari López volvería con un ex?

La actriz de Amigas y Rivales, telenovela que puedes ver en ViX, también fue clara al contestar si retomaría alguna relación del pasado.

"Lo he dicho en muchas otras ocasiones, la respuesta es que no", se sinceró.

Aunque Chiquibaby piensa igual, señaló que no pueden asegurar que eso no pueda pasar nunca.

"Yo también, yo soy de que si se rompe un plato se rompe y es pegarlo con KolaLoka, ya no es lo mismo. Pero, mira, también dicen que nunca hay que decir que de esta agua no beberé".

Adamari contestó: "Claro, claro, pero mientras yo me acuerde de las cosas que pasaron… Porque yo sé que es lo que pasa que a veces uno termina con las parejas y no hiciste la reflexión necesaria para poder pasar la página y entonces quieres volver al mismo lugar, no quieres volver al mismo lugar porque seríamos dos personas diferentes, ya no somos las mismas personas", sentenció en la charla con su amiga.