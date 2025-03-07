¿Shakira y Piqué pelearon por Clara Chía?: ventilan supuesto motivo de su fuerte discusión

Video Shakira cambia la letra de una de sus canciones para omitir el nombre de Piqué tras supuesta discusión

Shakira y Gerard Piqué habrían tenido una fuerte pelea que involucraría a Clara Chía Martí, actual novia del exfutbolista, a mediados de febrero pasado.

La supuesta discusión entre los famosos habría llevado a la cantante a trasladar a sus hijos, Milan y Sasha, con ella a Perú mientras que a él pudo vérsele en Madrid junto a su pareja.

Aunque no había detalles sobre el presunto encontronazo entre la expareja, este 6 de marzo el paparazzo Jordi Martin reveló en El Gordo y La Flaca el aparente motivo del altercado.

“Hace unos días dijimos que se había instalado en Miami para estar al cuidado de los hijos mientras Shakira estaba en el tour mundial”, contó en el show.

“Habían tenido una especia de peleas, discutiendo entre ellos. ‘Qué yo me tengo que regresar a Europa, que llévate los niños a Lima’. Hemos sabido la cuestión, el problema de esas peleas por dónde vienen y es que Piqué le dice a Shakira que se siente dolido con ella por los 10 mandamientos”, agregó.

Este es el noveno mandamiento de las lobas que le estaría "doliendo" a Piqué y Clara Chía. Imagen El Gordo y La Flaca / Instagram



De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, la molestia de Gerard Piqué estarían en los 10 mandamientos que Shakira presenta en su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, ya que en uno de ellos haría referencia a su novia, Clara Chía Martí.

“En el punto nueve, según Piqué, Shakira pone claramente y dice a Shakira ‘no tienes por qué atacarme ni a mí ni a Clara. Nos sentimos atacados con cada concierto que haces’”, dijo el paparazzo.

¿Piqué condicionó a Shakira para cuidar a sus hijos?

Según el relato de Jordi Martin, Gerard Piqué habría condicionado a Shakira, ya que se sentiría “atacado” por las supuestas referencias que estaría haciendo en sus conciertos hacia él y su novia.

“’Si quieres que nuestra relación vuelva a ser amigable, deja de atacarnos y así yo me vengo a Miami’”, le habría dicho.

Sin revelar más detalles sobre la aparente pelea entre Shakira y Piqué, Jordi Martin aseguró que el exfutbolista se encontraba nuevamente en Miami en busca de un departamento, ya que tendría intenciones de mudarse a la misma ciudad en la que vive la intérprete de ‘La Fuerte’ y sus hijos.

