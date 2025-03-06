‘Hijo’ de José Ron está hospitalizado: lo que se sabe de su salud
La hospitalización de Juan Pablo Velasco fue confirmada por él mismo a través de sus redes sociales. El hijo de José Ron en la telenovela Papás por Conveniencia lleva 11 días internado.
El actor infantil Juan Pablo Velasco, quien interpreta al hijo de José Ron en la telenovela de TelevisaUnivision Papás por Conveniencia, está hospitalizado desde finales de febrero.
Los reportes de su internamiento fueron difundidos por comunicador Edwin Palencia y más tarde confirmados por el mismo intérprete infantil a través de su cuenta de Instagram.
“Como han leído, llevo 11 días hospitalizado”, informó este miércoles 5 de marzo a través de un video en el que se le pude ver recostado en lo que sería una cama de hospital.
¿Qué le pasó al 'hijo' de José Ron?
Juan Pablo compartió que desde hace varias semanas su salud se vio mermada por la presencia de una bacteria en la cadera, situación por la que los médicos tuvieron que intervenirlo.
Sin revelar el nombre de su padecimiento, el pequeño de 11 años aseguró que se encuentra recuperándose y en tratamiento, por lo que podría abandonar pronto el hospital.
“Se me metió una bacteria en la cadera y me operaron. El tratamiento ha tenido que ser en el hospital. No me han dado de alta pero ya mañana salgo”, precisó.
Aunque debido a sus problemas de salud ya no formará parte de la telenovela Monteverde, Juan Pablo Velasco prometió “estar al 100 por ciento” para futuros proyectos en los que se le consideren.
“Le quiero dar muchas gracias a todas las personas que me mandan sus mensajes de apoyo. También le quiero agradecer muchísimo a la señora Lucero Suárez por estar al pendiente de mí y espero, pronto, estar al cien para futuros proyectos. Muchísimas gracias”, sentenció.
Dos días antes de revelar su estado de salud, el actor infantil había dado pistas de estar atravesando por una situación difícil al publicar en su cuenta de Instagram el mensaje: “A veces los planes cambian... seguimos sonriendo...”.
Juan Pablo Velasco nació el 19 de agosto de 2013 en México. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y a sus 11 años ha participado en proyectos como El Último Rey, El Maleficio y Papás por Conveniencia, donde interpreta a ‘Emiliano’, uno de los hijos de José Ron en la telenovela.