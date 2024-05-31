¿Qué es el amor Eros? Y por qué las parejas deben avanzar y salir de esa etapa

Las parejas pasan por diversas etapas hasta llegar la estabilidad que puede darles la ansiada duración en el tiempo. Dependiendo de cómo se maneje cada una de estas etapas se determinará si esa relación funciona o no.

Video Almas gemelas, qué son y cómo reconocer que ya encontraste la tuya

Algunos expertos llaman a estas etapas Eros, Phileo y Ágape. Eros es la primera etapa, la que solemos llamar «el enamoramiento»: queremos poseer a la otra persona y estar siempre juntos.

PUBLICIDAD

Es en esta etapa aprendemos muchísimo de la otra persona, puesto que creamos una necesidad de estar constantemente con el otro. Sin embargo, este amor tan apasionado surge de una necesidad individual de estar con la pareja, por satisfacer deseos personales de compañía, sexo y amor. Aun así, es la etapa en la que se aprovecha para conocer a la pareja.

pareja Imagen Shutterstock Images LLC

Por qué debemos salir de la etapa Eros



Aunque esta es la etapa más bonita de una relación, también llamada «fase de luna de miel» o «enamoramiento», supone una unión de una base poco estable, que se tambalea en el tiempo si no se sabe pasar a la nueva etapa. Es importante que las parejas disfruten y pasen esta etapa para que puedan saber si realmente funciona esa relación.

Esto ocurre porque la siguiente etapa, Phileo o Filia, habla de crear lazos más profundos, de complicidad y amistad, que son los que verdaderamente los mantendrán unidos a través del tiempo. Se trata de los gustos, de compartir, de los valores y la moral. El Phileo también está aplicado a los amigos, puesto que es una relación que lo describe muy bien.

No dejes de leer: «Conoce el amor ágape, el más fuerte que experimentarás en tu vida»

Imagen istock

Rumbo al Ágape



Esta última etapa es la más hermosa y por la que tanto se lucha. Se trata de un amor más puro y fraternal, que viene desde las meras ganas de amar a otro y no desde el egoísmo. Ágape pone al ser amado primero. Es un amor tranquilo y pacífico, incondicional, al que solo se llega a través de la madurez y los años. Aunque es tan idealizado como el amor Eros, Ágape no te dejará ir ni caer.

PUBLICIDAD

Es por esto que las parejas deben salir del amor Eros porque lo que viene, aunque las transiciones sean difíciles, es mucho mejor. Aunque no se tendrá esa pasión y locura de los primeros días, se tendrá algo mucho más íntimo, hermoso y duradero, que es lo que realmente importa. Si tu relación está cambiando de etapa, no te preocupes, ¡estarán mejor!

No te vayas sin ver: