¿Qué es el karma sexual? Descubre cómo romper con los lazos energéticos de tus exparejas

En el ámbito de las conexiones humanas, las relaciones sexuales tienen una profunda capacidad para generar lazos energéticos entre las personas. Estos lazos, que aunque son invisibles pueden ser muy poderosos, se forman a través de experiencias compartidas, intercambios emocionales profundos y la cercanía física. Funcionan como conductores para el flujo de energía emocional, pensamientos y sentimientos entre las personas, creando una conexión entre sus campos energéticos de una manera única y profunda.

Cómo se crean los lazos energéticos sexuales

Los lazos energéticos en las relaciones sexuales se crean a través de varias interacciones. Los intercambios emocionales, contribuyen a fortalecer estos lazos. La intimidad física fortalece aún más estas conexiones, creando vínculos que pueden trascender el reino físico llegando a energético. Incluso los pensamientos e intenciones, cuando se concentran en una persona, pueden contribuir a esta red energética, haciendo que la conexión sea mucho más profunda.

Consecuencias de los lazos energéticos o karma sexual



Una de las más consecuencias más significativas es el enredo emocional que puede ocurrir. Esto significa que las emociones y energías de una persona pueden impactar significativamente al otro, para bien o para mal. Las emociones positivas pueden hacer sentir mejor a ambas personas, mientras que las emociones negativas, como la ira o la tristeza, pueden crear disturbios en la conexión energética, llevando a una angustia emocional.

Otra consecuencia es el desafío de desenredar estos lazos si la relación termina. Las conexiones energéticas formadas no simplemente desaparecen; pueden persistir, continuando influenciando los estados emocionales y campos energéticos de ambas personas. Esto puede generar un dolor emocional prolongado, dificultades para seguir adelante y la persistencia de patrones emocionales y energéticos no deseados.

Cómo romper el karma sexual



Para lograr una sanación emocional, la concientización y el trabajo energético a conciencia son clave. Una práctica efectiva es el corte de cordones energéticos, un proceso que implica visualizar la separación de estos lazos para liberar los lazos emocionales y energéticos. Esto no significa borrar el pasado, sino liberarse de los impactos negativos de estas conexiones, permitiendo la sanación emocional y la purificación energética.

La meditación también puede ser una herramienta poderosa en la gestión y comprensión de la dinámica de los lazos energéticos, ayudando a las personas a permanecer centradas y equilibradas, reduciendo así el impacto de los intercambios emocionales negativos.

Prácticas de autocuidado y buscar el apoyo de profesionales en sanación energética pueden ayudar aún más atratar las consecuencias de estas conexiones a nivel energético, para lograr la sanación y lograr relaciones más saludables en el futuro.

