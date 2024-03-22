5 tradiciones de bodas para alejar la mala suerte del matrimonio

Porque casarse produce una gran ilusión, mejor prevenir aunque de superstición se trate...

Tips para tener relaciones armoniosas en todos los aspectos de tu vida

Cada cultura tiene sus supersticiones, algunas son más extrañas que otras, pero a la hora de organizar una boda muchas de ellas salen a la luz con el objetivo de evitar cualquier mal presagio que pudiera ocurrir antes o durante el gran acontecimiento. ¡Conoce las más curiosas a continuación!

#1 ¿Casarse en un día de sol o lluvioso?

Hay un dicho que dice: “Feliz será la novia que se case en un día de sol”.

Esta superstición encierra un significado bastante trágico en muchas culturas, trata de que la novia solo será feliz en su matrimonio si en el día de su boda brilla el sol. Si en lugar de reinar el buen tiempo llueve, entonces la vida de matrimonio estará inundada de lágrimas de desdicha e infelicidad. ¡Qué triste!

Pero en Latinoamérica y en India, casarse bajo la lluvia es sinónimo de prosperidad y dicha para la pareja. ¿Dónde prefieres casarte?

#2 El mejor día para casarse es...

Si hacemos caso a las tradiciones inglesas, entonces todas deberíamos casarnos en día miércoles. ¿Por qué? Los ingleses creen que el miércoles es el día ideal para contraer enlace matrimonial.

Si te casas un lunes, tendrás riqueza garantizada. Pero si te casas un martes, la pareja tendrá buena salud. ¿Qué prefieres?

¡Ni te cases un sábado o la desdicha será absoluta!, es preferible casarte un domingo, que traerá momentos de gran diversión a la pareja.

¡Qué calendario curioso el de estos ingleses! Y además dicen que si encuentras una araña sobre tu vestido de novia será ¡señal de buena fortuna!

#3 Lluvia de... arroz, confeti y más

En muchos países de Latinoamérica acostumbramos a tirar arroz o confeti a los novios, pero en otros países se lanzan... otros ingredientes.

En República Checa, en lugar de lanzar arroz como símbolo de unión y prosperidad para la pareja al salir de la iglesia o del registro civil (como lo hacemos nosotros) ¡arrojan guisantes!

Si quieres una boda distinta, puedes pedirle a los invitados que te lancen guisantes, ¡los buenos deseos son los mismos!

#4 ¿Por qué la novia normalmente lleva un velo?

Esta es una antigua tradición que proviene de los romanos y los griegos, ellos pensaban que llevar un velo sobre el rostro a la hora de casarse era una protección contra los malos espíritus.

Por eso es que hasta hoy en día muchas novias acostumbran a llevar velo -aunque pocas conocen el motivo para hacerlo-.

¿Tú llevarás velo o prefieres ir con tu rostro descubierto?

#5 Dependiendo del anillo escogido será lo que venga

Una curiosa tradición dice que llevar un anillo con una perla no es buen presagio, porque la perla se asemeja a una lágrima; sin embargo, si fuera un anillo con una piedra de aguamarina o zafiro, sería un augurio de felicidad y armonía. ¿Será por eso que el príncipe Guillermo -hijo de Lady Di- le regaló un zafiro a su esposa Kate?



En la época Victoriana en Inglaterra se diseñaban anillos con forma de serpiente, cuyos ojos eran de rubí rojo como símbolo de eternidad. Impresiona un poco, pero es una opción para alejar la mala suerte.

La mayoría de las tradiciones coinciden en que el anillo se lleva en el dedo anular de la mano izquierda, porque desde allí una vena comunica de forma directa con el corazón. ¡Es algo muy tierno!

¿Conocías estas curiosas tradiciones de boda? ¿Qué tradiciones cumplirás el día de tu boda? Cualquiera sea tu tradición, te deseamos la más linda de las bodas y mucho amor en tu matrimonio.

