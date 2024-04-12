Día Internacional del Beso: 8 tipos de besos excitantes para celebrar y conquistarlo

¿Sabías que cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso? Así es, esta fecha fue seleccionada para rendir homenaje al beso más largo registrado en la historia: el de una pareja tailandesa que batió el récord mundial en un concurso anual, con un beso que duró 58 horas, ¡más de dos días!

Y como sabemos que existen tantas formas de besar como personas en el mundo, aunque las formas de hacerlo sean parecidas, te compartimos un listado de tipos de besos que prefieren los hombres y con los cuales caerá rendido a tus pies.

¡Es momento de conquistarlo con tus besos!

#8 Besos "estrella"



Los besos que más les excitan a los hombres son los explícitos, es decir en los que hay un intercambio de saliva y la mujer tiene la boca abierta para poder jugar con las lenguas.

Hay estudios que sostienen que este es "el beso estrella" de los hombres porque de forma inconsciente pasan su testosterona a la mujer para aumentar su excitación.

#7 Besos inesperados



Un beso inesperado cuando él no lo espera es una estupenda forma de encender la mecha sexual. Ya se sabe que los besos en las "zonas calientes" del cuerpo son infalibles para aumentar el deseo y el placer sexual.

#6 Besos clásicos



Un buen beso húmedo, con caricias, con la cabeza inclinada un poco hacia atrás, mientras que el otro la sujeta con sus manos, es otro de los besos que excitan a los hombres.

#5 Besos candentes



Los besos que se vuelven candentes son los que empiezan de diferentes formas. Por ejemplo, se puede empezar a besar sin pensar en el tiempo haciendo un momento largo y precioso, o dar pequeños besos junto con caricias y complicidad... poco a poco irá aumentando el calor del momento.

#4 Besos sin beso



Son los besos que no se dan pero excitan muchísimo. Los labios únicamente se rozan para levantar la pasión y las ganas de besar apasionadamente.

#3 Besos franceses



Estos besos excitan muchísimo puesto que consiste en besarlo para calentar el ambiente. Para ello, no se debe tener prisa e introducir la lengua despacio, sensualmente y jugar con ella en su boca.

#2 Besos apasionados



Estos besos son muy picantes puesto que son besos impulsivos, fuertes, candentes. Estos besos se dan directamente en los labios, se juega con las lenguas, se dan mordisquitos...

#1 Besos exploradores



Estos besos son los que no se centran únicamente en la boca del hombre, sino que exploran cualquier parte de su cuerpo... De este modo empieza el juego previo casi sin que se de cuenta y poniéndolo a cien. Se empieza por besar las orejas, después el cuello y luego ir bajando por el torso, el ombligo...

¿Quieres ser una experta besando? ¡Sigue estos tips!

