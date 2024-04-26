¿Cómo saber que es el momento de terminar mi relación de pareja? 17 preguntas importantes que te ayudarán a tomar la decisión correcta

¿Sientes que tu relación ya no funciona? ¿Por qué es tan difícil dejar a otra persona? A veces lo sabemos: la relación no tiene futuro, pero por alguna razón, seguimos insistiendo en ella. No son problemas graves, ambos se respetan, pero hay algo que impide crecer y seguir adelante.

Video ¿Cómo afrontar una separación de pareja? Claves para superar el duelo



En ese momento, las preguntas empiezan a rodearnos en la cabeza: ¿dejar o no dejar? Estas 17 preguntas pueden ayudarte a descubrir si el camino correcto para ti es lejos de esa persona o junto a ella.

1. ¿Te has sentido insegura con la relación?

2. ¿Sus celos son constantes y sin razón?

3. ¿No eres 100 % tú cuando estás con tu pareja?

4. ¿Te sientes asfixiada con la relación?

5. ¿Se ayudan mutuamente a salir adelante?

6. ¿Se alegran de los logros personales?

7. ¿Creciste en esta relación?

8. ¿Quieres compartir tu vida con esa persona?

9. ¿Confías en sus palabras?

10. ¿Saben conversar de los problemas?

11. ¿Potencia tu felicidad?

12. ¿Por qué terminarías con la relación?

13. Y ¿por qué no?

14. ¿Los problemas se pueden solucionar?

15. ¿Tienen los mismos valores y metas a futuro?



16. ¿Es un enojo pasajero?

17. ¿Has intentado todo?

¿Te han servido estas 17 preguntas? Pueden orientarte y ayudarte a saber qué es lo que tu interior quiere. Recuerda siempre seguir tu instinto.

