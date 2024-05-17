Lifestyle
Relaciones de Pareja

¿Tu novio es una Mariposa Social? De qué trata esta personalidad de los hombres en tendencia

Si tu pareja se te pierde y lo encuentras hablando constantemente con desconocidos, definitivamente tiene personalidad de Mariposa Social, te decimos en qué consiste para que aprendas a distinguirlo

Hombres mariposa social, seguramente has escuchado este término ya en algún vídeo en redes sociales y es que déjame decirte que está en tendencia. Poco sabíamos de esta personalidad, pero si a tu novio o esposo le encanta hacerle plática a todo mundo o cuando se te pierde lo encuentras hablando amistosamente con desconocidos, quédate, que aquí te diremos por qué lo hace.

¿Qué significa tener personalidad de mariposa social?

Son aquellos hombres extrovertidos que buscan la interacción social continuamente. Es decir, quieren estar rodeados de personas y todo el tiempo están haciendo nuevos amigos. Para ellos esto no es nada complicado, pues generalmente usan su carisma y encanto para conectar con las personas.

Entre las características de un hombre con personalidad mariposa social está el tener excelentes habilidades para establecer y mantener relaciones interpersonales, es decir, que pueden hablar con un completo extraño por menos de cinco minutos y parecer que se conocen de toda la vida.

¿Como reconocer si mi novio tiene esta personalidad?

1. Es extrovertido

Tu pareja tiene la agenda llena y le encanta estar ocupado. Parece que la batería social no se le termina y su prioridad es socializa, antes de quedarse en casa.

2. Tiene un gran círculo de amigos

Le gusta moverse entre diferentes grupos de amigos, por lo que tienen muchos amigos y conocidos en diferentes rubros. Ya sabes amigos para correr, otros para salir a beber, algunos para ir al cine o solo charlar.

3. Inicia la conversación

Lo dejas un momento solo y ya conoce hasta el nombre de la persona que lo atiende o de algún desconocido en la calle. No teme iniciar la plática, le da confianza a la otra persona y tiene todo tipo de información en menos de 5 minutos.

4. Nunca falta a las fiestas

Rechazar una invitación para una fiesta, reunión o cualquier evento social es un pecado. Suele ser el centro de atención y el que pone el ambiente. También son excelentes anfitriones.

5. Los ves hasta en la sopa

Están haciendo ejercicio, tomando algo, viajando, en reuniones con sus amigos y más. Lo cierto es que es muy difícil mantenerlo quieto y no le gusta mucho estar en casa.

Si has identificado a tu pareja con al menos alguna de estas características, no hay duda que es una Mariposa Social.

¿No encajó en ninguna? Mira las características de personalidad de un novio Golden Retriever, quizá tengas uno en casa.

