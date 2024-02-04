Lifestyle
Relaciones de Pareja

Conoce el amor ágape, el más fuerte que experimentarás en tu vida

En el amor existen 3 etapas: eros, filia y ágape. Todo enamoramiento inicia con el amor romántico, seguido de una relación más de amigos y termina en ágape o el amor maduro, donde amaras al otro con sus defectos y virtudes. ¿En qué etapa estás?

El amor es un sentimiento puro y también complicado. Al principio todo es bonito y color de rosa, pero con el tiempo las cosas cambian. Con suerte, podremos haber elevado nuestro amor hacia uno mucho más maduro y duradero, conocido como el amor ágape.

Video Relaciones sanas: ¿Qué sí y que no buscar en una pareja?

¿Qué es el amor ágape?

«Ágape» se trata de la tercera etapa del amor. Debería ser la más anhelada por todos, ya que habla de un amor más fraternal e incondicional. No tan efímero y rápido como la primera etapa, llamada «eros», conocida como «luna de miel».

Es este amor eros del que se alimenta el amor romántico, con el que tanto nos engañan las historias y las películas. El amor romántico es perfecto e impecable con el que nos han engañado toda la vida: amor a primera vista, incondicional, aguantando lo que sea, hijos y una vida juntos.

Aunque suene muy lindo, la verdad es que no existe, es solo una falacia que los medios han usado para engañarnos, y han tenido éxito.

Video ¿Qué son los novios Golden Retriever?: Claves para conocer su personalidad

¿Por qué ágape es el amor más fuerte que experimentarás?

La segunda etapa del amor es el «filia», que se trata de un amor al estilo de los amigos, cuyo desenlace (si se manejan bien las cosas) es el amor ágape, el más fuerte que experimentarás en tu vida.

Decimos que ágape es el mejor que vas a experimentar porque es un sentimiento que viene desde la madurez y la comprensión hacia el otro, con sus virtudes y defectos. Fuera de toda posesión o lazo tóxico, lo cual suele suceder en la etapa eros.

En ágape, lo sexual no es lo más importante, ni tampoco el estar juntos físicamente. Se trata de saber que la otra persona está bien, alegrarse con sus alegrías y sufrir en sus tristezas.

El amor romántico te dice que debes aguantar todo por amor, y esto no siempre es así. El ágape se trata de amar al otro a través del amor propio, y aguantar malos tratos va en contra de todo este argumento.

Video Besos en pareja: esto es lo que dicen sobre su relación


No te preocupes por apresurar tu relación hasta esta etapa: solo ocurre a través de los años, la madurez de una pareja y de las personas que lo conforman.

Sin embargo, tener en mente que el amor ágape es el más fuerte que puedes experimentar en tu vida, puede alejarte del amor romántico y de futuros fracasos relacionados a esta idea. Si tienes una buena relación y haces las cosas correctamente, seguro tendrás algo hermoso que durará muchísimo tiempo.


  • No te pierdas:

