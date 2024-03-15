9 preguntas que no tendrías por qué hacerle si él te ama
El respeto, la confianza y la responsabilidad afectiva son fundamentales para una relación de pareja sana. Sin embargo, siempre surgirán algunas que probablemente deberíamos sacar de la cabeza para no sabotear el amor.
Quizá estés pensando: “Yo pregunto lo que quiero”. Y, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Sin embargo, cuando encontramos a esa persona que nos complementa, al indicado, hay preguntas que no tendrías por qué hacer, porque ya sabes las respuestas. ¿Ahora sí te dio curiosidad? Pues veamos cuáles son las preguntas que no tendrías por qué hacerle si tu novio te ama.
#1 ¿Por qué no te importa mi pasado?
Muchas mujeres creemos que si no le importa con quién estuvimos antes, pues no nos aman. Pero más equivocadas no podemos estar al pensar eso, porque es justamente porque nos aman que no les importa con quién estuvimos o dejamos de estar antes de conocerlos. Buen punto, ¿no?
#2 ¿Te molestan mis rollitos?
No, no le molestan, y si le molestan, entonces no te merece o ama lo suficiente. ¡Piénsalo!
#3 ¿Soy la mejor novia que has tenido?
¿En verdad te importa si eres la mejor novia que ha tenido? ¿Tan poco crees que te ama como para irse con una ex que fue “mejor”? Está contigo, te elije todos los días, ¿qué más necesitas saber?
#4 ¿Crees que soy la indicada o tienes dudas?
Debo confesar que yo le pregunté esto a mi pareja y, ¿sabes qué me contesto? Pues, nada, con solo mirarme ya me lo dijo todo. No pude confiar en que si está conmigo es porque cree que soy la indicada y me equivoqué bastante al hacerle esta pregunta.
#5 ¿Me amas?
Si necesitas preguntarle todo el tiempo si te ama, quizá es porque eres la persona que más ama en la relación y sientes que no te ama tanto como tú a él.
#6 ¿Me seguirás amando mañana?
¿Te parece necesario preguntar esto? Pues, si a mí le lo preguntaran, me sentiría incómoda, debo decirlo.
#7 ¿Crees que soy hermosa?
Claro que cree que eres hermosa, eres la mujer que ha elegido, con la que despierta todas las mañanas y con la que se duerme todas las noches. ¿Necesitas más pruebas de que cree que eres hermosa?
#8 ¿Crees que valgo la pena?
Te haré una pregunta a ti, ¿estarías con alguien que crees que no vale la pena? Pues, ahora entiendes por qué no deberías hacer esta pregunta incómoda.
#9 ¿Crees que tenemos un futuro juntos?
Seguro han hablado cientos de veces sobre el futuro y él te tiene como parte del mismo. Así que, olvídate de esta pregunta que no tendrías por qué hacerle si él te ama.