Un eclipse solar puede afectar tu relación de pareja, te contamos cómo y por qué

Todos compartimos la fascinación por el cielo. No hay quien alguna vez no se haya maravillado con una noche estrellada o haya sentido paz en un cielo inmensamente celeste. Y muchas veces cuando miramos el firmamento lo hacemos en busca de alguna respuesta a inquietudes o dudas. Por ese motivo, cuando ocurren fenómenos como los eclipses no somos para nada ajenos. Más allá de creer o no lo que estos fenómenos puedan influir en nosotros, el misterio alrededor de ellos es inevitable.