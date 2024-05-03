5 tips para enamorar a tu amigo con derechos y que todo salga bien

¿Te gusta tu "amigovio"? ¿Quieres enamorarlo definitivamente para tener una relación seria y formal? Para eso, te preparamos un informe para que conozcas los tips para enamorar a tu amigo con derechos.

#1 Comienza a coquetear

Comienza a tener actitudes coquetas con él. Mantén el contacto visual y trata de hacerlo reír mientras le tomas la mano. Juega con tu pelo, haz caídas de ojos, cruza tus piernas y vístete de manera sugerente.

Mantén siempre el interés en lo que tu amigo con derechos dice, sobre todo cuando están los dos solos.

#2 Escúchalo



A los chicos les encanta hablar de sí mismos y ellos piensan que la mujer con la que estén debe tener la capacidad de escucharlos. Trata de preguntarle cómo fue su día e improvisa temas de conversación para tener deliciosas charlas con él.

Verás que poco a poco tu amigo con derechos se interesarás más en ti hasta que se termine enamorando por completo.

#3 Muéstrate abierta para el amor



Un hombre se enamora de una mujer cuando siente que las señales que emite se encuentran en todo lo que ella hace. Si estás enamorada tu rostro cambiará, te verás mucho más vulnerable y le darás signos inequívocos con gestos que ni aun tú te darás cuenta que los haces. Te sonrojarás si te habla o actuarás de una manera diferente a la que lo haces cotidianamente.

Esto sucederá si te muestras vulnerable y expresas tus sentimientos, pues si no los demuestras tu amigo con derechos nunca se enterará.

#4 Hazlo reír

Tener buen sentido del humor es una cosa muy importante sobre todo cuando quieres enamorar a tu amigo con derechos.

Si te ríes de sus chistes e incluso sabes cómo tomar a broma alguno de sus comentarios, harás que tu chico sienta que te conoce profundamente y encuentre divertido estar contigo.

#5 Sé dulce



Si bien cuando estás con tus amigas puedes criticar a medio mundo y contar chismes, esto puede ser contraproducente si tu deseo es enamorar a tu amigo con derechos. Cuando estés con él trata de ser dulce y evita los chismes o comentarios malintencionados, pues eso realmente no le agradará para nada.

Ten presente que para intentar que tu amigo con derechos se enamore de ti, debes estar segura de sus sentimientos para contigo, pues si solo eres tú quien está interesada, todos tus esfuerzos serán infructuosos.

¿Qué opinas? ¿Tienes alguna estrategia para enamorar a tu amigo especial?

