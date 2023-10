Cómo responder a un «te amo» sin decir «yo también»: Estas son las frases más románticas y originales

Lo importante es que la respuesta salga de tu interior. Si sientes que solo debes responderle “yo también te amo”, esto significa que estás enamorado y que solo quieres que la otra persona lo sepa. En realidad, no importa cómo se lo digas ni cuándo lo hagas. Lo que interesa es que el sentimiento sea puro y que sea verdadero, y no una mentira o algo que en realidad no pasa por tu mente ni por tu corazón.