11 señales de que un hombre no valora a su pareja como debería, ¡Cuidado con estas red flags!

Si ella decide cursar una nueva carrera, abrir su propio negocio o llevar algún proyecto que la ilusiona y él, como siempre, no la apoya, es una señal de desinterés. La falta de entusiasmo ante sus logros puede ser un comportamiento que no reconoce su valor. Si obtiene frases como “Estás loca”, “eso no va a funcionar”, etc., son señales de que algo anda mal, ¿no lo crees?