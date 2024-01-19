¿Qué significa ser coquette?: Así es la nueva tendencia de moda viral

Todas queremos ser coquette. Esta nueva tendencia de moda viral se ha convertido en un importante tema de conversación en las redes sociales. Para ser calros, se trata de un estilo que combina la feminidad, el encanto con un toque de coquetería.

Desde usuarios de Tiktok, influencers y hasta celebridades como Arianna Grande o hasta Kali Uchis con Peso Pluma, en su nueva canción, se han unido a esta tendencia.

Pero, ¿qué significa realmente ser coquette?

Originado del francés, "coquet" significa coqueto o provocador. El estilo coquette se caracteriza por jugar con combinaciones de ropa y accesorios traviesos y a veces inocentes en tonalidades rosas y colores pastel. La idea es agregar un toque muy femenino y “vintage” a tu outfit coquette.

Así puedes adoptar el estilo coquette aesthetic

Transformarte en una verdadera coquette no tiene por qué ser difícil. Basta con buscar en tu closet prendas muy femeninas con detalles delicados. Puedes buscar faldas con volantes, blusas con moños, y accesorios como diademas y joyería sutil. No olvides los calcetines con encajes vestidos rosados a la altura de la rodilla y zapatos de charol.

Los colores pastel y los estampados florales también son elementos clave de este estilo. Sin embargo, la verdadera esencia de ser coquette está en la actitud: un equilibrio entre la dulzura y la confianza, la inocencia y la sofisticación.

Inspírate en celebridades que ya son coquette



Una de las celebridades que se pronunció como pionera en el estilo coquette es Thalía. La cantante y actriz mexicana aseguró en una publicación de Instagram que ella era coquette antes de que fuera tendencia. La publicación la acompañó con una fotografía de sus outfits más populares con colores pastel y moños y listones en el cabello.

Además de ella, aquí están otras famosas internacionales que ya se han sumado a esta tendencia. ¡Inspírate en sus looks!





Natalie Portman

Elle Fanning

Becky G

Jenna Ortega

Rosalía

Arianna Grande

Coquette: la moda viral que está destronando la Aesthetic

¿Qué diablos es Aesthetic? Este estilo dominó los aparadores y redes sociales en 2022 y 2023. Aesthetic o “estético” es un estilo o look particular que es distintivo y atractivo visualmente. Existen varios tipos, entre los más populares están el grunge, minimalista, bohemio y retro.

No se trata solo de la ropa que se usa, sino de cómo se combina y se presenta para crear un look distintivo y expresivo. Un aesthetic puede ser influenciado por la cultura, el arte, la música y la historia, y se convierte en una forma de expresión personal y de creatividad.

¿Qué dices? ¿Te animas a entrar en la tendencia de moda más viral en 2024?

