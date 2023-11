4 maneras efectivas para identificar si una persona tiene mala vibra

Existen ciertas cosas que puedes hacer para protegerte de las malas vibraciones. Una de ellas es sonreírle a la persona con malas vibraciones. Sabemos que puede ser difícil, pues los sentimientos que experimentas son muy fuertes, pero no hay nada que una buena sonrisa no pueda mejorar. No dejes nunca que te envuelva en su negatividad y si sonreír no funciona, lo mejor es alejarse. Si bien no siempre es fácil, puede ser la mejor opción.