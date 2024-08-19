¿Superstición? ¿Qué significa el gesto que Karime Pindter hace con las manos en los momentos de tensión y nerviosismo?

Video ¿Qué son las Barras de Access que se pusieron de moda entre los famosos y para qué sirven?

En las galas de eliminación de 'La Casa de los Famosos México', Karime Pindter ha sorprendido al hacer un ademán con las manos que llamó la atención de los espectadores y participantes por igual.

Este gesto, conocido como el Kali Mudra, tiene un trasfondo profundo que va más allá de ser un simple movimiento. En realidad, se trata de un poderoso mudra con raíces en tradiciones antiguas como el budismo y el hinduismo, y su significado abarca tanto la protección como el empoderamiento personal.

¿Qué es el Kali Mudra, el gesto que hizo Karime Pindter con las manos?

El Kali Mudra se realiza entrelazando los dedos meñique, anular, medio y pulgar de ambas manos, mientras los índices permanecen levantados. Este está asociado con la diosa hindú Kali, una figura que simboliza la destrucción de lo negativo y la capacidad de superar obstáculos.

Al usar este posición durante la tensa gala, Karime pudo haber querido canalizar su energía y encontrar calma en medio de la incertidumbre, un recurso que seguramente le resultó útil en un momento tan decisivo.

Los mudras, como el Kali Mudra, no son solo movimientos simbólicos. Tienen una base práctica y están integrados en disciplinas como la meditación y el yoga.

¿Para qué sirve el Kali Mudra?

Estas posicones activan terminaciones nerviosas que, a su vez, estimulan áreas específicas del cerebro. Este proceso tiene el potencial de mejorar el bienestar general de la persona, tanto en el ámbito físico como en el mental.

La práctica regular del Kali Mudra ofrece diversos beneficios, más allá de su poderoso simbolismo. Según el sitio Siddhi Yoga, este mudra es conocido por su capacidad para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión.

También ayuda a mejorar la claridad mental, regula la presión arterial y apoya la desintoxicación del cuerpo. Además, se cree que contribuye al bienestar emocional y físico al activar los chakras superiores, lo que promueve una mayor vitalidad y equilibrio interno.



El uso de este mudra en momentos críticos resalta la profundidad y el poder que estos gestos pueden tener en situaciones de alta tensión. A través de un gesto aparentemente sencillo no solo se busca protección energética, también empoderamiento para enfrentar los desafíos por venir.

Los mudras son parte integral de diversas prácticas espirituales y físicas que buscan el bienestar completo de la persona. Esta herramienta ancestral, que ha perdurado a lo largo de los siglos, sigue siendo relevante en el contexto moderno, como lo demostró Karime al emplearla en un entorno completamente diferente.

Así que si te encuentras en un momento donde la tensión reina y necesitas protección y guía no dudes en usar este poderoso mudra que te cuidará y empoderará.