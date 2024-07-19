Lifestyle
Relaciones de Pareja

¿Tu ex te sigue en redes sociales? Podría estarte aplicando el 'orbiting' y tú ni en cuenta

El 'orbiting' es un fenómeno cada vez más común que genera confusión y malestar emocional en quien lo recibe. Te decimos qué es y cómo identificarlo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video ¿Por qué algunas personas buscan una pareja mucho más joven que ellas?

En el complicado mundo de las relaciones ha surgido una nueva forma de interactuar llamada 'orbiting', la cual es considerada por algunos expertos en psicología y relaciones humanas como una práctica aún más nociva que el 'ghosting'.

Mientras este último se caracteriza por la desaparición total de una persona, sin que te avise o te dé una explicación de por qué se alejó, el 'orbiting' se distigue por una constante y a la vez distante presencia, principalmente a través de las redes sociales.

PUBLICIDAD

Esta práctica puede prolongarse durante meses o incluso años, y deja a la persona en un estado de confusión permanente.

Imagen Shutterstock

¿Qué es el 'orbiting'?

El término 'orbiting' fue acuñado en 2018 por la periodista Anna Lovine, quien lo describió como una situación en la que un exnovio o exnovia sigue conectado a tu vida por medio de las redes sociales, pero sin interactuar directamente en la realidad.

La persona que practica esto se mantiene lo bastante cerca para vigilar, pero lo suficientemente distante para evitar cualquier contacto significativo.

Este término proviene del verbo en inglés 'to orbit', que significa orbitar. Al igual que los planetas giran alrededor del Sol sin tocarlo, las personas que aplican el 'orbiting' rondan en las redes sociales y en la vida de sus exparejas, pero sin involucrarse directamente.

No todos logran responder el acertijo viral
No todos logran responder el acertijo viral
Imagen iStock

Más sobre Relaciones de Pareja

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado
2 mins

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado

Estilo de Vida
Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino
13 mins

Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino

Estilo de Vida
7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación
2 mins

7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación

Estilo de Vida
7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)
3 mins

7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)

Estilo de Vida
¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento
3 mins

¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento

Estilo de Vida
'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones
0:59

'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones

Estilo de Vida
Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?
0:49

Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?

Estilo de Vida
Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor
0:55

Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor

Estilo de Vida
Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?
0:59

Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?

Estilo de Vida
Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo
2 mins

Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo

Estilo de Vida


Este comportamiento se puede identificar cuando el que lo hace deja de responder mensajes directos, pero sigue dándole ‘me gusta’ a las fotos o reacciona a las publicaciones.

Este comportamiento ambiguo puede llevar al afectado a interpretar estas señales (de forma errónea) como un resurgimiento de interés hacia a ella, cuando en realidad detrás de esto no hay ninguna intención especial.

La incertidumbre de estas señales puede generar ansiedad, ya que el afectado no sabe qué esperar o cómo interpretarlas. Este tipo de conducta provoca que este fantasee, se imagine cosas e ilusione, pues se le hace creer que podría haber una posibilidad de reconexión.

¿Cómo escapar del 'orbiting'?

Afortunadamente, existen formas de lidiar con esta situación. Los expertos en psicología sugieren que la clave está en reconocer lo que es real y concreto de lo que no, es decir, una persona que realmente quiere estar cerca lo hará de forma clara, mientras que alguien que prefiere mantenerse distante lo hará evidente.
Las relaciones a medias tintas no son saludables y pueden provocar angustia, inquietud e incluso depresión.

PUBLICIDAD

¿Por qué una persona le hace 'orbiting' a su expareja?

Las razones para practicarlo pueden ser variadas, pero a menudo están relacionadas con el ego. Algunas personas disfrutan y obtienen cierto placer sabiendo que alguien está interesado o pendiente de su vida.

También se cree que se usa para mantener las opciones abiertas y estar presentes sin el compromiso que conlleva una relación.

Otra posibilidad es que quien que lo lleva a cabo no está consciente de su falta de consideración por los sentimientos del otro y las consecuencias de sus acciones.

Imagen shutterstock

Consecuencias emocionales del 'orbiting'

El 'orbiting' puede llevar a una obsesión, donde la víctima analizará incesantemente cada interacción que reciba en redes sociales tratando de hallar un significado o una explcación.

Para evitar esto, se recomienda tomar medidas drásticas, como bloquear a la persona de las redes sociales y cortar de tajo el desgaste emocional que provocan estas acciones.

Si detectas que te están haciendo orbiting toma las medidas necesarias para proteger tu bienestar emocional y así evitar caer en la trampa de esta nueva forma de desamor.


Relacionados:
Relaciones de ParejaParejasProblemas de ParejaBienestarConsejos BienestarEstilo de VidaPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD