Las 10 plantas tóxicas para gatos y síntomas que indican que debes llevarlo al veterinario

Aunque a nosotros nos puedan parecer bellísimas, algunas plantas y sus flores afectan la salud de nuestras mascotas. Para los gatos, por ejemplo, existen plantas que para ellos son bastante tóxicas y pueden causarles graves daños a su salud con desenlaces fatales.

Pensando en cuidar a tu michi, investigamos cuáles son las plantas más tóxicas para gatos te decimos las 10 más peligrosas y cuáles son sus síntomas para que lo mantengas alejado.

10 plantas tóxicas que pueden enfermar a tu gato

#1 Lirios

Aunque su toxicidad exacta no se conoce, sí se sabe que todas las partes que componen esta planta son altamente tóxicas para tu felino. Si lo come, puede causarle insuficiencia renal aguda que es fatal si no se trata inmediatamente. Los síntomas incluyen: vómitos, pérdida de apetito y aturdimiento.

#2 Hortensias

Con estas plantas debes tener mucho cuidado porque contienen cianuro. Tu gato puede presentar vómitos, diarrea, dolor abdominal y hasta problemas respiratorios y convulsiones. Si notas alguno de ellos, corre al doctor.

#3 Tulipanes

Si tu gato escarba la tierra de tus macetas, es importante que lo mantengas alejado de los tulipanes, sobre todo de sus bulbos, pues estos son altamente tóxicos para ellos. Si llegan a comerlos pueden presentar irritación en el interior de su hocico, salivan más de la cuenta, tienen vómitos y diarrea.

#4 Anturios

Algunos creen que tener anturios en casa sirve para atraer energías positivas, pero en realidad es una de las plantas más tóxicas para gatos. Entre los síntomas que presentan los felinos que las comen están: irritación al interior de su hocico e hinchazón en su lengua y dificultad para tragar.

#5 Nochebuena

No puede faltar en la temporada de fiestas de fin de año, pero si tu gato la come le causará irritación en el hocico, vómitos y diarrea. Piensa dos veces utilizarla como decoración para Navidad.

#6 Eucalipto

Si tu mascota presenta salivación excesiva, vómitos, diarrea, debilidad y ves que se marea o tiene dificultad para ponerse en pie, verifica que no tengas un eucalipto cerca.

#7 Caladio

Sus hojas con mezclas de color verde, blanco y rosa las hace una planta ideal para decorar el interior o exterior de tu casa. Pero si tienes mascotas o niños pequeños, ¡ten cuidado! Es tan tóxica que si la comen les causará irritación en boca, así como lengua y labios hinchados, saliva en exceso y dificultad para comer.

#8 Cannabis

El tetrahidrocannabinol que contiene esta planta puede causar letargo en los gatitos, así como vómitos, diarrea, hipersalivación, taquicardia y en algunos casos severos pueden caer en un coma.

#9 Laurel

Aunque es una de las plantas consentidas por los amantes de la cocina, no lo es para los dueños de gatos. Los aceites esenciales que tiene les causan vómitos y diarrea a los peludos, pero si llegan a consumirla en grandes cantidades pueden sufrir problemas graves de salud como depresión de su sistema nervioso central.

#10 Hiedra

Elimina esta planta de casa si tienes mascotas. Les causará irritación en la piel con solo pasar junto a ella y si la consumen es seguro que tendrán vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Sé un dueño responsable y asegúrate de alejar a tu gatito de estas plantas y flores. Si decides tenerlas, asegúrate de ponerlas lejos de su alcance para mantenerlo seguro y con excelente salud.

Recuerda que si notas algún síntoma raro y pienses que pudo haber sido por comer alguna de estas 10 plantas tóxicas para gatos, debes llevarlo inmediatamente al médico.

