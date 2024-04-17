5 secretos para elegir las sábanas más adecuadas para tu cama

Video Este es el mejor truco para doblar sábanas con elástico y no morir en el intento

Si tenemos en cuenta que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, tiene sentido invertir en ropa de cama que no sólo sea cómoda, sino también resistente al paso del tiempo. Pero con tantas opciones por ahí -número de hilos, telas, diseños, texturas- el proceso de decisión puede ser abrumador. Por eso te traemos estos secretos para saber cómo elegir las mejores sábanas, del fundador de DwellStudio, el experto en camas Christiane Lemieux, para ayudar a simplificar el proceso.

#1 Número de hilos

La cantidad de hilos no es una indicación de mayor calidad más. A menos que sea un tejido increíble y muy caro, una alta densidad de hilos es sólo un juego de números: muchas compañías engañan con los números de los hilos, utilizando un tejido más barato. "Personalmente, prefiero una sábana de percal de 400 hilos debido a la nítida sensación de frescura. Pero si te gusta una cama suave y caliente, un gran lienzo de jersey elástico podría ser tu mejor opción, y aquí no tienen nada que ver la cantidad de hilos", dice Lemieux.

#2 Material

El tipo de material que elijas para tus sábanas tiene que ver con tus preferencias personales. Piensa en esto: estarás sobre ellas durante ocho horas al día.

Algodón



La mejor calidad (y más cara) es 100% egipcio, que tiene fibras extra-largo que producen sábanas suntuosas, pero extremadamente duraderas.

Algodón Pima o Supima



Es un material de fibras medias a extra-largas discontinuas, conocido por su suavidad y brillo, y es un poco más asequible que el algodón egipcio.

Lino



Ideal para los climas cálidos, las sábanas de lino son algunas de las más caras, pero te durarán décadas.

Sintético



Económico y resistente a las arrugas.

#3 Tejido

La forma en que las sábanas se tejen tienen un impacto directo en cómo se sienten. El favorito de Lemieux es el percal, porque el tejido es ligero y apretado, lo que resulta en ropa de cama crujiente y fresca, mientras que el súper apretado y denso tejido de microfibra hace que sea resistente a las arrugas, extra-suave y resistente al agua. Algunos otros tejidos para considerar: satén ultra-suave y brillante, y la franela, con una textura de panal perfecta para climas más fríos.

#4 Diseño

Al igual que cualquier otro elemento en el dormitorio, las sábanas juegan un papel en el diseño general. "Siempre aconsejo una pequeña, mediana y gran escala mezcla de los patrones de la misma familia de colores", dice Lemieux. "Es una manera fácil de empezar a experimentar con las impresiones".

#5 Estacionalidad



¿Cuántos juegos de sábanas necesitas y con qué frecuencia deseas cambiarlas? Ten en cuenta que las sábanas que parecen veraniegas pueden usarse durante todo el año. Sólo tienes que añadir una colcha y una manta para hacer más acogedora tu cama durante los meses de otoño e invierno.

Ahora que conoces los 5 secretos para elegir las sábanas más adecuadas para tu cama, no te querrás perder los 4 secretos de la ropa de cama para dormir bien por las noches. ¡Felices sueños!

