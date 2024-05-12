Lifestyle
Hacks del Hogar

7 repelentes naturales para que el gato del vecino no ande por tu jardín o casa (sin hacerle daño)

¡No maltrates al gatito! Ellos odian los aromas a vinagre, romero y citricos, utiliza esto a tu favor y prepara en casa alguna de estas formulas de repelentes naturales para ahuyentarlos

Univision Fallback Image
Por:
Rebeca Cabrera.
Te explicamos cómo lograr que los gatos dejen de pasearse por tu jardín o casa (si es que eso te molesta), pero sin hacerles daño.

Además, si tú eres quien tienes gatitos y quieres mantenerlos alejados de tus plantas favoritas y que no las escarben, o incluso que dejen de acostarse sobre áreas que no quieres (como el sillón), esta es una excelente manera de lograrlo.

7 repelentes naturales para gatos que puedes preparar en casa

Aquí tienes varias fórmulas de repelentes naturales para gatos.

1. Vinagre y jabón líquido

Mezcla vinagre, jabón líquido para manos y agua en partes iguales, y luego rocía con esta fórmula todas las zonas en las que quieras evitar que el gato ande o se acueste. Estos peludos no soportan el olor a vinagre por lo que ni siquiera intentarán acercarse.

Imagen Shutterstock

2. Planta romero

El romero es un elemento de disuasión natural para los gatos. Es una buena idea tener una planta cerca de donde los gatos te estén causando problemas. También puedes hacer una solución natural en casa solo necesitarás extracto de romero y agua. Utilízarla como un aerosol natural que te ayude a espantarlos sin maltratarlos.

3. Ajo, pimienta y limón

La pimienta es uno de esos olores que no les gustan a los gatos, por lo que esta solución solución de ajo, pimienta y limón mezclado con agua los mantendrá a raya. Eso sí, evita la pimienta de cayena porque podrías lastimar al gato y causarle dermatitis.

Imagen Shutterstock

4. Planta coleus canina

La coleus canina es una planta que crece casi en cualquier lugar, y si aplastas un poco algunas hojas liberará un olor inusualmente repugnante, que hará que los gatos se mantengan alejados del lugar.

5. Limón, pimienta de Cayena y eucalipto

Para evitar que los gatos se suban a los muebles prepara esta solución mezclando 15 gotas de aceite esencial de limón, 2-3 gotas de capsicum (líquido de pimienta de Cayena), 15 gotas de aceite de eucalipto y 3/4 litro de agua. Mezcla bien y rocía sobre muebles, alfombras y tapicería sobre la cual no quieras ver a los michis.

Imagen Shutterstock.com

6. Jugo de naranja y café verde fuerte

Si mezclas jugo de naranja y café verde fuerte, y luego lo rocías sobre las áreas en las que quieres evitar a los gatos, esto los ahuyentará naturalmente.

7. Cáscara de cítricos

Los gatos odian los aromas cíticros como el limón y la naranja. Para hacer este repelente para gatos y ahuyentarlos de tu casa o jardín pica o muele cáscaras de cítricos y espárcelas en las zonas en las que no quieras que se acequen. Es muy fácil de hacer y funciona a la perfección.

Ahora que tienes alejados a los gatitos de tu casa o jardín, estos 5 fertilizantes naturales para tus plantas que puedes hacer con restos de alimentos pueden reparar el daño que el michi les ha causado.


