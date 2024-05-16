6 trucos que sí funcionan para quitar el mal olor de tus tenis, fácil y sin productos caros

Acabas de lavar tus tenis y ya están oliendo feo, no te preocupes, te traemos los mejores trucos para eliminar por completo el mal olor de forma fácil y económica.

Estos aromas no son exclusivos de una infección o bacterias en los pies, sino también tiene que ver cómo los lavas, el tipo de agua y jabón que utilizas, así como el tiempo que les das para secarse.

PUBLICIDAD

Las razones por las que los zapatos deportivos tienen un olor desagradable se debe al sudor y bacterias que se van acumulando. Si a esto le sumas la humedad que atrapan los materiales con los que están hechos, se convierte en el medio perfecto para las bacterias se expandan causando aromas muy penetrantes.

¿Cómo quitar el mal olor de los tenis? 6 trucos que funcionan siempre

#1 Arena para gato

Por más extraño que suene, funciona a la perfección para que tus tenis o zapatos no huelan feo, ya que está diseñada para absorber la humedad y neutralizar los olores de los desechos de los gatos.

Solo debes meter un poco de arena a un par de calcetines. Colócalos dentro de los tenis o zapatos que quieras que huelan bien. Déjalo actuar por lo menos dos noches. Olerás la diferencia en seguida.

#2 Bolsas de té

Ya habíamos hablado anteriormente sobre el poder de la manzanilla para quitar el mal olor de tus tenis si no tienes tiempo de lavarlos. Utiliza este mismo truco, pero con bolsas de té o hierbas aromáticas, la clave está en elegir los aromas que más te gusten, pero que sean muy penetrantes.

Coloca las bolsas dentro de las zapatillas y déjalas actuar al menos 24 horas, al retirarlas comprobarás como el té no solo funciona para relajarte o eliminar el dolor de estómago, sino también para las tareas de casa.

#3 Congela tus tenis

Por increíble que parezca, esta es la forma más efectiva y barata para sacarles el mal aroma. Solo debes espolvorear talco de bebé en el interior, tal como lo harías con el talco para pies. Guárdalos en una bolsa hermética y mételos al congelador. Déjalos ahí al menos 30 minutos.

PUBLICIDAD

#4 Alcohol

El mejor producto para matar las bacterias que producen mal olor es el alcohol. Humedece un poco de algodón, con él y comienza a limpiar tus tenis por fuera y por dentro, incluyendo las plantillas.

Para un mejor resultado introduce un poco de algodón en ellos por unos minutos. Recuerda, deben estar completamente secos antes de que los vuelvas a usar.

#5 Pastillas para prótesis dental

Si de algo estamos seguros es que, si un producto elimina las bacterias de la boca, puede erradicarlas en otros lugares y superficies. Por ello, son perfectas para dejar tus zapatos oliendo exquisito. Disuelve un par en una cubeta con agua y después coloca tus tenis. Déjalos ahí al menos un día y permite que se sequen completamente.

#6 Limón

La vieja confiable. Sabemos que los cítricos te ayudan a mantener limpia tu casa y sobre todo, con un olor muy fresco. Ocúpalos también para tus tenis. Introduce un poco de cáscara de limón al menos por una tarde. El único tip extra que te damos es que tengas cuidado de no dejarlos expuestos al sol, pues pueden mancharse.

Te regalamos un truco extra para eliminar malos olores de tus tenis en el siguiente video:

Video Con este truco eliminarás los malos olores de tus tenis si no tienes tiempo de lavarlos