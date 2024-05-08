Lifestyle
Limpieza del Hogar

¿Utilizar vinagre en la lavadora puede descomponerla? Esto es lo que debes saber

El vinagre elimina olores y manchas en la ropa, y es común que se lo pongamos a la lavadora, pero ¡cuidado con excederte!, este hábito puede descomponerla. Te decimos cómo evitarlo

Truco infalible para limpiar tu regadera con vinagre
¿Vinagre blanco o de manzana?, ¿cuál es mejor?: Guía práctica para aprender cómo y en qué utilizarlos

Atentamente Victoria

El vinagre tiene múltiples propiedades cuando se trata de limpieza en el hogar. Agregar un chorrito a la lavadora es uno de sus usos más populares, pues actúa como un suavizante de telas. Además, elimina los malos olores causados por el sudor y es útil para combatir manchas difíciles como las que deja la grasa.

Video Vinagre: 5 peligrosos errores al utilizarlo en la limpieza de tu hogar


Este limpiador natural es un líquido ácido que se obtiene a través de la fermentación de diferentes sustancias como el vino, la sidra o el alcohol. Al ser una opción ecológica y versátil, en muchas ocasiones no medimos la cantidad que usamos en cada ciclo de lavado. Pero, desde hace algunos años, existe un gran debate sobre el vinagre podría dañar tu lavadora o descomponerla, así que, vamos a analizarlo.

¿Por qué se dice que el vinagre puede dañar la lavadora o descomponerla?

El debate comenzó cuando un técnico de electrodomésticos publicó en redes sociales que uno de los peligros de utilizar vinagre en la lavadora es que este puede causar daños irreparables debido a su contenido de ácido acético, como corroer las mangueras de goma provocando algunas fugas.

Sin embargo, esto solo sucede cuando lo utilizas en grandes cantidades y con demasiada frecuencia, por lo que es recomendable diluirlo antes de utilizarlo. El vinagre puede ser totalmente seguro para tu lavadora y te ayudará a mantenerla en buen estado. Recuerda que siempre es buena idea consultar el manual del usuario y seguir las instrucciones que te proporciona el fabricante.

¿Dónde debo colocarlo y en qué momento?

Es recomendable utilizar el vinagre en la lavadora durante el ciclo de enjuague. Puedes ponerlo en la misma área en donde colocas tu suavizante de telas. Si tu lavadora no tiene este compartimento, puedes esperar hasta que se haya completado un ciclo de lavado y agregarlo antes del último enjuague.

¿Qué cantidad de vinagre en la lavadora es recomendable?

Utiliza de ½ a 1 taza de vinagre blanco destilado en cada ciclo de lavado. Este tipo de vinagre es el más recomendado, pues es el más suave y no tiene color evitando cualquier residuo que pueda manchar tu ropa. Si lo deseas, también puedes utilizarlo para desinfectar tu lavadora sin causarle daños graves a largo plazo.

Por último, recuerda nunca colocar el vinagre a la par que tu jabón o suavizante, pues, al mezclarlos estarás quitándole propiedades y reduciendo su efectividad.

Antes de irte, échale un ojo a esta receta para hacer tu propio limpiador y desinfectante en casa:

