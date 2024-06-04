¿Las cortinas de baño de plástico son mejores? Tipos de materiales y ventajas

Cuando de accesorios para la regadera se trata, las cortinas de baño de plástico suelen ser nuestra primera opción. Son baratas, durables, resistentes al agua y en su mayoría vienen con diseños para todos los gustos.

Lo cierto es que existen diferentes materiales que podemos analizar antes de comprar una cortina de baño. Puedes optar por materiales sintéticos o naturales, por ejemplo.

Si quieres saber las ventajas de cada una sigue leyendo a continuación. Tu baño te lo agradecerá.

Materiales de cortinas de baño, ¿cuál es mejor?

Si hablamos del aspecto estético debemos saber que difícilmente podemos superar la belleza de unas cortinas de algodón o de lino. Quedarán bien casi sin importar el estilo de tu decoración. Además, le darán un toque de elegancia a tu baño. De todas formas los materiales naturales no suelen ser impermeables (gran inconveniente si hablamos de productos para la ducha).

Por el otro lado tenemos a las cortinas de plástico o sintéticas. El vinilo y el poliester son materiales extremadamente funcionales que resistirán el agua perfectamente. Sin embargo suelen ser menos atractivas que las cortinas naturales.

Existen un montón de diseños, pero en ocasiones pueden ser difíciles de combinar si buscas una apariencia elegante para tu baño.

Ventajas

Tanto las cortinas de algodón o lino como las de plástico o sintéticas tienen muchos beneficios. Además, si lo prefieres puedes utilizar las dos. Basta con colocar una sintética por dentro y la otra por fuera.

Las ventajas de las cortinas de baño de plástico es que las podemos encontrar hasta en el súper mercado ya con medidas estándar para llegar a colocar directo en tu baño.

También resultan especialmente útiles para los hogares con niños ya que podrás lograr un ambiente más agradables para ellos. Generalmente se puede conseguir este tipo de cortinas en cualquier color y diseño. Por eso los materiales sintéticos son los mejores a la hora de lograr decoraciones temáticas.

Otra ventaja de las cortinas sintéticas: su costo. Resultan más económicas que las cortinas naturales. Por lo tanto pueden remplazarse más frecuentemente sin problemas. Además, son más fáciles de limpiar.

Si quieres saber cómo limpiar las cortinas de baño de plástico correctamente, te dejamos un video tutorial para hacerlo fácil y rápido en la lavadora sin que se estropeen.

Video Cómo lavar las cortinas de baño de plástico fácil en lavadora