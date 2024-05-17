Estas son 7 sorprendentes plantas que absorben el calor y te ayudan a refrescar tu casa

Video Refresca el interior de tu casa con estas 5 plantas que absorben el calor

¡Amamos las plantas! Le dan un toque vivo y selvático a la decoración de nuestra casa. Pero también, es la mejor forma de mejorar el ambiente al interior, pues juegan un papel importante en la regulación de la temperatura dentro del hogar, especialmente en los meses más cálidos.

Así que, si estás pensando en convertirte en la señora de las plantas, a continuación, te diremos cuáles son las que más absorben el calor y te podrán ayudar a mantener fresco tu hogar.

¿Qué sucede con las plantas cuando hace calor?

Durante los días o meses de calor, las plantas experimentan un proceso llamado transpiración, que es similar a la forma en que los humanos sudamos para enfriarnos. Liberan agua a través de sus hojas, lo que les ayuda a enfriarse, pero también a bajar la temperatura del aire alrededor de ellas. Básicamente, funcionan como aires acondicionados naturales.

7 plantas que más absorben y refrescan el interior de tu casa

1. Aloe Vera

Esta planta no solo es conocida por sus propiedades medicinales y estéticas, sino también por su habilidad para ayudar a enfriar tu hogar. Su función es absorber las toxinas en el aire y liberar oxígeno.

2. Ficus Benjamina

Es efectiva para purificar el aire y actúa como un humidificador natural, lo que te ayudará a tener un ambiente más fresco en el hogar.

3. Palmera Areca

Es conocida por su impresionante capacidad de liberar humedad en el aire. Es una de las mejores plantas para interiores para reducir la temperatura del aire.

4. Lengua de Suegra

También conocida como Sansevieria esta planta es extremadamente resistente y efectiva para convertir CO₂ en oxígeno durante la noche, lo que ayuda a mejorar la calidad del aire.

5. Teléfono o Potos

Es una de las plantas colgantes más populares y fáciles de cuidar que también ayuda a purificar el aire y a refrescar tu hogar.

6. Helecho de Boston

Este helecho no solo es estético, sino que también es un humidificador natural, liberando regularmente humedad en el aire y ayudando a bajar la temperatura interior.

7. Bambú

Aunque no es técnicamente una planta interior, cuando se cultiva en macetas dentro de la casa, el bambú puede ayudar a reducir significativamente la temperatura interior y purificar el aire. Además es considerada una planta que atrae la buena suerte a tu hogar.

Al elegir las plantas que absorben el calor, considera las condiciones de luz y el espacio disponible en tu casa para asegurarte de que tus se desarrollen sin problemas y ayudarte a mantener tu hogar fresco y acogedor.