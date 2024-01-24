5 plantas que absorberán la mala energía, ahuyentarán la envidia y los celos en tu hogar

Muchas personas utilizan las plantas y algunas suculentas para decorar su oficina y hogar, pero desconocen los maravillosos beneficios que la naturaleza les puede brindar. Se dice que colocar algunas macetas en el lugar indicado aleja las malas vibras de tu vida.

Si recientemente las cosas no han salido como esperabas y por más que te esfuerzas la situación no mejora, las plantas adecuadas pueden rodearte de energía positiva para que recobres tu tranquilidad.

Las siguientes plantas contienen poderes únicos que te ayudan a proteger tu casa, tu familia y hasta tu empleo. A veces lo único que necesitas para sanar es conectar con la madre naturaleza.

#1 Cactus



Muchas personas tienen cactus en su hogar y oficina, ya que son de fácil mantenimiento, pero es indispensable que aprendan a colocarlos en el lugar indicado.

El sitio CactusWay sugiere que coloques tus cactus en las ventanas para mantener alejados a los enemigos. Estas plantas se encargan de proteger tu hogar, trabajo y hasta a un gran amor.

#2 Eucalipto



Esta planta puede ayudarte a limpiar tu hogar de las malas energías, los especialistas en naturaleza y bienestar recomiendan colocar el eucalipto en habitaciones donde se han tenido conflictos físicos, verbales o emocionales.

#3 Jazmín



Si recientemente los celos te han causado conflictos con tu pareja, probablemente tener una plantita de jazmín cerca te ayude a encontrar la tranquilidad. Se considera que el jazmín atrae energía positiva y ayuda a construir relaciones más sólidas, especialmente las románticas.

#4 Aloe vera



Esta suculenta además de tener múltiples usos para tu belleza y salud, también puede encargarse de ahuyentar las malas energías y envidias. Algunos conocedores del Feng Shui indican que debes colocarla en la entrada de tu casa para mantener alejadas a las personas que lleguen con malas intenciones.

#5 Orquídeas



Estas hermosas flores además de brindar un toque de elegancia a tu hogar, ayudan mantener la armonía, en una de las publicaciones del portal llamado El horticultor se asegura:

«Hay muchas variedades de orquídeas, todas tienen en común la belleza, pero además aportan beneficios al estado de ánimo. Está demostrado que las plantas y las flores tienen un efecto calmante en nuestras mentes y las orquídeas pueden ayudar a mantener el ambiente más relajado, gracias a la elegante postura de los tallos y la delicadeza de sus lindas flores». cuidados-de-las-orquideas-en-casa.jpg



Selecciona la planta que creas que necesitas en tu vida y empieza a cuidarla, permite que se encargue de alejar a los que quieren hacerte daño.

¿Conocías los beneficios energéticos de estas plantas? ¿Tienes alguna de ellas en casa? Cuéntanos en los comentarios.

Aquí te compartimos los mejores consejos para cuidar de tus plantas y flores:

