¿El papel higiénico se va al WC o al bote?: Te decimos dónde debe tirarse realmente

Ya sea por costumbre o porque así lo aprendieron en casa, algunas personas tiran automáticamente el papel de baño al WC o al bote de basura. Pero, ¿te has puesto a pensar si estás desechándolo de forma correcta después de usarlo? Para resolver el eterno dilema sobre dónde debes tirar el papel higiénico después de utilizarlo te hemos preparado una guía útil con todo lo que debes saber sobre este árticulo de higiene personal.

De qué está hecho el papel de higiénico

El papel higiénico está elaborado principalmente de celulosa, una fibra vegetal que proviene de los árboles de rápido crecimiento como el eucalipto o el pino. También puede contener aditivos como colorantes o perfumes para mejorar su apariencia y olor.

Tipos de papel de baño, ¿cuál es mejor?

Existen diferentes tipos, cada uno con características y propiedades únicas que cubren las preferencias de cada consumidor. Entre los más populares se encuentran el papel higiénico de una capa, que es de los más baratos y se desintegra fácilmente en el agua, ideal para drenajes que no están conectados con el alcantarillado público.

También está el papel de doble capa, que brinda mayor suavidad y resistencia. Otro tipo común es el que tiene aloe vera o extractos naturales, perfecto si tienes piel sensible. Sin embargo, uno de los que ha ganado mayor popularidad en los últimos años es el papel higiénico biodegradable que si bien no es nada suave ni cómodo de utilizar si reduce el impacto ambiental, gracias a que se descompone mucho más rápido en el agua.

¿Dónde debo tirarlo realmente después de usarlo?

Si quieres disponer de este desecho de forma responsable, debo decirte que la forma correcta de tirar el papel de baño puede variar dependiendo de dos factores principales: cuál es el tipo de papel higiénico que estás utilizando y el tipo de las instalaciones de drenaje disponibles en el baño.

WC o bote de basura ¿dónde es mejor y por qué?

En general, se recomienda tirar el papel higiénico al inodoro si se trata de papel biodegradable. Sin embargo, si no es este tipo de papel y notas que el baño o el edificio donde se encuentra es antiguo, lo mejor es tirarlo al bote de basura. Así evitarás obstrucciones y daños en las tuberías.

¿Qué pasa con el papel que tiramos por el inodoro?

Comúnmente este desecho se desplaza a través del sistema de alcantarillas y llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Allí, se somete a un proceso de filtración y tratamiento que separa los sólidos del agua. El papel se descompone con el tiempo gracias a las bacterias y microorganismos que existen en el agua y lo convierten en material biodegradable.

Sabemos que a veces es complicado conocer tantos detalles cuando estás fuera de casa, pero si dudas, lo mejor es disponer de él en el bote de basura. Recuerda hacer tu parte para mantener limpio y funcional el sistema de alcantarillado de tu área.