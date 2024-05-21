¿Cada cuándo limpiar la caja de arena del gato? Si no lo haces podría enfermar gravemente

Video 7 sorprendentes cosas de los gatos naranjas que no sabías y una es de buena suerte

Si tienes un gato o estás pensando en tenerlo, una caja de arena es algo que no te puede faltar. Los felinos hacen sus necesidades en ella por instinto, pues en la naturaleza buscan lugares con tierra para enterrar sus excrementos y esconder su olor de los depredadores. Sin importar qué tipo de caja le compres (abierta o cerrada) debes asegúrate que esté siempre aseada. ¿Quieres saber cada cuándo debes limpiar la caja de arena de tu gato para mantenerlo sano? ¡Te lo decimos!

¿Por qué hay que limpiarla tan seguido?

Primero hay que entender las tres principales razones para hacerlo.

1. A los gatos no les gusta pisar sus excrementos

Si tu gato siente que su caja está sucia no la usará y comenzará a dejar sus excrementos y orina en otros lugares de la casa y no te gustará. Esto es más normal de lo que imaginas. En general los felinos son animales muy limpios y no les gusta pisar sus propias heces.

2. Mantenerlo sano

Al limpiar y recoger la suciedad de la caja de arena con mayor frecuencia puedes ver cómo son sus heces y detectar si hay algo extraño de qué preocuparte. Te darás cuenta si hizo muy poco, blando, de color extraño o si está sufriendo otras alteraciones.

Hay enfermedades que tu mascota puede portar y transmitir a través de su excremento. La toxoplasmosis, una enfermedad que contraen al comer la carne cruda de roedores o aves que cazan, es una de ellas. Esta se contagia al humano y a otros gatos un par de días después de que el felino infectado haga popó.

3. Eliminarás malos olores

Por más perfume que pueda tener la arena, tener la caja de tu gato sucia expedirá aromas que no son agradables. Será muy vergonzoso si tienes visitas.

¿Cuándo debo limpiar la caja de arena de mi gato?

Ten en cuenta que los gatos orinan de 2 a 4 veces diario y suelen hacer popó al menos una vez al día. Esto depende de varios factores: cuánto líquido beban, edad, actividades y su salud en general.

Por ello, es importante que crees una rutina de limpieza para asearla al menos dos veces al día. Expertos recomiendan colocar un poco más de arena cada que veas que se está vaciando y cambiarla por completo al menos una vez a la semana.

¿Cómo hacerlo correctamente?

Vacía los desechos o la arena en una bolsa de basura y ciérrala muy bien antes de tirarla. Esto evitará la transmisión de enfermedades y malos olores.

Nunca tires la arena al WC, ya que puede contaminar la red de agua y causarte un problema en las tuberías.

Las cajas de arena para gatos están hechas generalmente de plástico, por lo que lavarla con agua tibia, jabón suave y algo de vinagre será suficiente. Ten cuidado de no utilizar cloro, ¡nunca! Este químico interactúa con el amoniaco de la orina de los gatos y lo hace tóxico.

Desde ahora, mantener la caja de arena de tu gato más limpia para cuidar la salud de tu mascota será más fácil.

