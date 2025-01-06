Mal olor en las axilas: 5 trucos para eliminarlo que aún no has probado y sí funcionan

El mal olor en las axilas puede ser una situación muy incómoda y a menudo vergonzosa. Aunque los desodorantes y antitranspirantes comerciales son las soluciones más comunes, hay momentos en que estos productos no son suficientes, sobre todo si sufres de transpiración excesiva. Afortunadamente, existen varias técnicas y remedios caseros para el olor en las axilas que son muy efectivos.

Para algunas personas es más difícil combatir el mal olor que produce el sudor. Hasta la dieta puede interferir en el aroma corporal. Por ejemplo, cuando ingerimos comidas más condimentadas, podemos transpirar con un humor más fuerte.

PUBLICIDAD

Cómo evitar el mal olor de las axilas

El sudor, en general, no tiene aroma, hasta que las bacterias que se encuentran en la superficie de tu piel comienzan a transformarlo. Para eliminar el mal olor hay que combatirlas. Toma en cuenta que lo que hayas consumido en tu dieta -tanto comidas como bebidas-, así como algunos medicamentos pueden provocar que el sudor en todo el cuerpo huela mal.

A pesar de todo, hay algunos trucos que puedes aplicar para eliminar el mal olor corporal. Como cada organismo es diferente, es recomendable probar diferentes alternativas hasta encontrar la que más te funcione.

1. Cambia tu dieta

Cuando tu cuerpo no puede procesar algún componente de los ingredientes de tu comida produce mal olor al transpirar, según lo explica Joshua Zeichner, director de Investigación Cosmética en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, para Allure. Una de las comidas más comunes que provocan esta reacción es el azufre que contiene el ajo, un compuesto que contamina el sudor.

También algunas comidas con mucha grasa o aceite, así como alimentos con un aroma fuerte, como la cebolla, el curry y el ya mencionado ajo, pueden atravesar los poros y provocar mal olor durante la transpiración, de acuerdo a WebMD.

Ajo Imagen Shutterstock

2. Depílate más seguido

Un estudio realizado en 2016 comprobó que la depilación es una manera efectiva de evitar o reducir el mal olor en las axilas. Lo anterior, gracias a que la limpieza es más efectiva en la piel depilad y las bacterias no pueden aferrarse al vello corporal. Inténtalo, este truco definitivamente sí funciona.

PUBLICIDAD

3. Elige bien los materiales de tu ropa y lávala con más frecuencia

La ropa que eliges influye en la transpiración y, por lo tanto, en el olor de tus axilas. Los tejidos naturales como el algodón, el lino y la lana merina permiten que tu piel respire y reduzca la sudoración y el aroma. En cambio, los tejidos sintéticos pueden atrapar la humedad y el calor, creando un ambiente ideal para las bacterias que causan los malos humores.

Lava muy bien las prendas que se encuentran cerca de las axilas. Por ejemplo: camisetas, sostenes y la ropa que usas para hacer ejercicio. Si no tienes secadora, déjala al aire libre el tiempo que sea necesario, pues la humedad es el ambiente ideal para que las bacterias proliferen.

lavar mejor la ropa Imagen Getty Images

4. Usa antitranspirante

Los desodorantes ayudan a prevenir el mal olor del sudor, pero no detienen la transpiración, por lo que tienen más probabilidades de fallar que un antitranspirante. Este evita la sudoración. Sin embargo, para que el producto sí funcione debes aplicarlo de noche que es cuando tu cuerpo no transpira, explica WebMD. De lo contrario, no le darás tiempo de actuar.

5. Controla el estrés

Si ninguna de estas soluciones es efectiva, tu mal olor podría deberse al exceso de estrés. Ya sea por trabajo o por una relación amorosa, el mantener a tu cuerpo en estado de ansiedad y tensión es una de las razones por la que su olor puede empeorar. Prueba una meditación guiada para cultivar la calma en momentos de adversidad u otras técnicas de relajación para manejar mejor el estrés si consideras que es el culpable de la sudoración excesiva.

PUBLICIDAD

El cuerpo tiene dos tipos de glándulas sudoríparas: las ecrinas y las apocrinas, dice la Clínica Mayo. Las glándulas ecrinas están en todo el cuerpo y producen el sudor que se acumula en todo el cuerpo cuando, por ejemplo, haces ejercicio, y que, por lo general, no tiene olor.

Las apocrinas están concentradas en las axilas y la ingle y producen un tipo diferente de sudor. Cuando el estrés y la ansiedad se hacen presentes, las glándulas apocrinas se encienden: «el ambiente del sudor de la glándula en la axila y las bacterias que normalmente se encuentran en la superficie de la piel provocan el mal olor», dice Sonpal.

Remedios caseros y naturales contra el mal olor de las axilas

1. Vinagre de manzana

El vinagre de manzana es un remedio casero ideal para neutralizar el mal olor pues tiene propiedades antibacterianas. Diluye un poco con agua y aplícalo en tus axilas con algodón antes de bañarte. Es importante que te asegures de probar primero en una pequeña área de tu piel para verificar si hay alguna reacción.

2. Bicarbonato de sodio y limón

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber olores, y su aroma fresco se convierte en un potente desodorante natural. Mezcla una pequeña cantidad con jugo de limón para formar una pasta y aplícala en las axilas. Deja actuar durante unos minutos y enjuaga. Aplícalo por las noches. Este método es particularmente útil si buscas una alternativa natural para el mal olor en las axilas.