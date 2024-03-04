11 formas de usar el bicarbonato de sodio en la limpieza del hogar que nadie te había dicho

Video Bicarbonato de sodio: 3 usos infalibles para la limpieza de tu hogar

El bicarbonato de sodio tiene tantas propiedades y usos prácticos en el hogar, que pocas personas los conocen todos. Y es una pena, porque es un ingrediente indispensable para hacer que tu casa luzcan impecables y sin malos olores. Además, es una forma barata y natural de limpiar, evitando los vapores y sustancias tóxicas de muchos productos de limpieza.

Para que puedas aprovechar todos esos beneficios hemos elaborado una lista con las múltiples aplicaciones y usos del bicarbonato de sodio en el hogar.

11 formas de usar el bicarbonato de sodio para dejar tu hogar reluciente

#1 Destapar los desagües del baño

El bicarbonato de sodio es una forma segura y sencilla de destapar un desagüe lleno de cabellos, sin una visita costosa del plomero. Prepara una solución de partes iguales de bicarbonato, vinagre y sal. Vierte esta mezcla en la cañería obstruida y deja que forme espuma durante 20-25 minutos. A continuación enjuaga con agua hirviendo. Asegúrate de verterla lentamente por el centro del caño, para que no se agriete la porcelana.

#2 Eliminar moho de azulejos

Limpia las manchas de moho de los azulejos haciendo una pasta a partir de dos tazas de bicarbonato de sodio y 1/2 taza de agua tibia. Utiliza un cepillo de dientes mojado en la pasta para fregar los azulejos hasta que queden limpios, y luego enjuaga con agua tibia.

#3 Desinfectar el inodoro

Para limpiar el inodoro, espolvorea una taza de bicarbonato de sodio 1/4 por encima de la línea de agua. Rocía con vinagre utilizando una botella de spray y luego frota con un cepillo de inodoro. Este es uno de los increíbles usos del bicarbonato en limpieza.

#4 Limpiar paredes

Para limpiar las paredes mezcla 4 litros de agua con 1/2 taza de vinagre y 1/4 taza de bicarbonato de sodio. Asegúrate de iniciar en la parte superior de la pared e ir limpiando hacia abajo.

#5 Quitar manchas de alfombras

Para eliminar una mancha de grasa de la alfombra, cubrela con bicarbonato de sodio y presiónalo en las fibras de la alfombra. Deja reposar por una hora y luego frota con un cepillo duro. Repite si es necesario.

#6 Refrescar alfombras

Para eliminar un olor a humedad en las alfombras que se resiste a desaparecer, espolvorea una capa delgada de bicarbonato de sodio en toda la alfombra. Deja reposar durante dos horas y luego pasa la aspiradora.

#7 Quitar manchas de antitranspirante de la ropa

Para quitar manchas de antitranspirante en la ropa, humedece la mancha con una toalla de papel humedecida con una mezcla de vinagre y bicarbonato de soda. Luego pon la ropa en la lavadora usando el agua más caliente que sea segura para ese tejido.

#8 Eliminar olores fuertes de la ropa

Siguiendo con los usos del bicarbonato de sodio en la limpieza, con él también puedes eliminar los olores fuertes de la ropa. Agrega 1 taza de bicarbonato a la lavadora una vez que esté lleno de agua. Luego ejecuta el ciclo como de costumbre.

#9 Lustrar plata

Para lustrar plata utiliza un paño suave humedecido con bicarbonato de sodio. Frotala y luego pule en seco con un paño limpio y suave.

#10 Desinfectar cepillos y peines

Para desinfectar cepillos y peines añade varias cucharadas de bicarbonato de sodio y cloro en un fregadero lleno de agua tibia. Deja los cepillos y peines en remojo durante unos veinte minutos, luego enjuaga y deje secar al aire.

#11 Mantener las flores frescas

Para mantener tus flores frescas durante mucho más tiempo, disuelve una cucharadita de bicarbonato de sodio en el agua del florero.

Ahora que conoces todos estos maravillosos usos del bicarbonato de sodio en tu hogar, seguro se convertirá rápidamente en tu mejor aliado en la limpieza. Si además de limpio quieres un hogar perfumado, complementa el bicarbonato con estos limpiadores naturales con aceites esenciales.

