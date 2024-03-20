Dieta de la felicidad: 7 alimentos que activan tu buen humor (científicamente comprobado)

¿Te cambiaron la hora de la junta en la oficina? ¿Llegaste tarde al examen? ¿El cliente hizo cambios inesperados o simplemente amaneciste del lado equivocado de la cama? Tenemos el secreto para dibujar una sonrisa genuina en tu cara: comida.

Sí, obviamente comer nos hace felices pero existen algunos alimentos que por sus nutrientes y químicos pueden hacernos más llevadero el día. Literalmente bocados que desencadenan reacciones químicas en nuestro cuerpo que generan felicidad.

Aquí los ejemplos de 7 alimentos que activan tu buen humor



¿Sabes por qué el chocolate te hace tan feliz? El cacao —fruto del que proviene el chocolate— contiene teobromina, un alcaloide que estimula el sistema nervioso y provoca esa sensación de placer. Además contiene magnesio, mineral que favorece la relajación muscular, y niacina, un elemento que disminuye la producción de cortisol, la hormona responsable del estrés.



Podrías pensar que su sabor en una tostada o un tazón de guacamole por sí mismos son razón suficiente para estar feliz, pero no. El aguacate contiene colina, un nutriente que activa la liberación de serotonina que es mejor conocida como la hormona de felicidad. Por si fuera poco, son una fuente abundante de vitamina E, un antioxidante poderoso que ayuda a mantener tu sistema inmunológico en perfecto estado.

Este fruto de origen tropical contiene triptófano, un aminoácido encargado de la liberación de serotonina, la hormona que dibuja sonrisas debido a sus incontables beneficios: regula el sueño, reduce el estrés y la ansiedad, tiene efectos sedantes, controla el apetito y es tranquilizante. Como si esto no bastara para que salieras corriendo al supermercado, contiene potasio, mineral que normaliza el ritmo cardíaco y lleva más oxígeno al cerebro.



Chiles

Cada vez que tu cerebro detecta el picor del chile en la lengua, tu cerebro produce endorfinas naturales, sustancias opioides para relajarte y eliminar la sensación de dolor: son relajantes y analgésicos.

Salmón

La carne rosada de este pez contiene altas cantidades de Omega 3, uno de los ácidos grasos benéficos para la salud que ayuda en gran medida a reducir el colesterol del cuerpo humano. Sin embargo, una bondad poco conocida de este nutrimento es que ayuda a combatir la depresión y a evitar los cambios de humor repentinos, lo que nos lleva a un equilibrio emocional. Y sí, esto desemboca en tranquilidad y felicidad.

Espinacas y kale

Tanto el kale como las espinacas son prácticamente una intravenosa de endorfinas. Ambas contienen una generosa cantidad de vitamina B6, nutriente que ayuda a combatir los efectos del cortisol (la hormona del estrés) y sus efectos como la ansiedad. Además contienen ácido fólico que ayuda a reducir la fatiga y el cansancio , así como la depresión.

Café

La ingesta de esta bebida, una de las más consumidas a nivel mundial, puede ser muy benéfico para nuestro estado de ánimo, algo que logra al activar el sistema nervioso central y aumentar el flujo sanguíneo de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, en las cantidades recomendadas, aumenta el nivel de endorfinas, mejora la memoria y la concentración, reduce la fatiga y mejora la capacidad del cerebro para procesar la información.

Sí, hay que aceptar que a veces necesitamos un pequeño empujón para sonreír pero si lo podemos hacer mientras comemos, ¿no nos haría doblemente felices?

