El secreto para un desayuno saludable: Recetas para preparar Overnight Oats y aprovechar sus beneficios

Nutritivas, deliciosas y muy prácticas, las Overnight Oats te ayudarán a transformar tus mañanas y disfrutar de un desayuno saludable. ¿Lo mejor? Son rápidas de hacer y su principal secreto es que se preparan por la noche. Así que se acabaron los pretextos para iniciar tu día sin comer solo porque no tienes tiempo de prepararte algo.

¿Qué son las Overnight Oats?

Esta preparación es básicamente avena cruda mezclada con un líquido (como leche, agua o yogur) que se deja en reposo durante toda la noche. Esto permite que el cereal se hidrate y ablande, absorbiendo los sabores de los ingredientes que le añades, como frutas, nueces o especias, entre otros.

Beneficios de consumir avena

La avena es un superalimento por excelencia, cargado de fibra, proteínas y nutrientes esenciales como magnesio, zinc y hierro. Consumirla regularmente te ayudará a mejorar la digestión, reducir tus niveles de colesterol y sentirte satisfecha o satisfecho, lo que es excelente para controlar el peso.

Prepararte una deliciosa Overnight Oats no solo te ahorrará tiempo esas mañanas en las que debes salir corriendo, sino que también obtendrás los múltiples beneficios nutricionales de la avena. Dejarla en remojo por un tiempo prolongado la hace más fácil de digerir y potencia sus nutrientes. Además, esta técnica mejora su textura y la hace más apetecible y versátil.

3 deliciosas recetas para preparar Overnight Oats

¿Quién dijo que comer cereal tenía que ser aburrido e insípido? A partir de hoy amarás desayunar avena con estas tres recetas de Overnight Oats que hemos seleccionado para ti. En cada una de ellas encontrarás también su videoreceta para seguirla paso a paso.

#1 Overnight Oat o Avena sabor tiramisú

Si eres de las que no puede dejar de comer algo dulce por la mañana como una galleta o un pastel, esta forma de preparar la avena se convertirá en tu receta favorita. ¡No te sentirás culpable!

Video ¿Cómo hacer un tiramisú casero saludable? Esta es la receta definitiva



Para la avena de café necesitarás:

½ taza de avena

½ taza de agua caliente

1 cucharada de cacao en polvo

1 cucharadita de café soluble

Endulzante al gusto

En tanto, para la crema de yogur:

200 gramos de yogur griego

1 cucharadita de vainilla

1 cucharada de miel de agave u otra

1 scoop de proteína vegana (opcional)

Hojas frescas de menta

Método de elaboración:

Mezcla en un tazón todos los ingredientes de la avena de café y reserva. En otro bowl coloca todos los ingredientes para la crema de yogur.

Toma la copa o frasco de tu preferencia y comienza a intercalar un poco de la mezcla de avena de café y otra capa de la crema de yogur.

Cubre con una capa de cocoa y decora con hojas de menta.

#2 Receta de avena casera sabor pastel de zanahoria

Calma tu antojo de dulce por la mañana con esta deliciosa Overnight Oat sabor pastel de zanahoria. Es tan fácil de preparar que en menos de cinco minutos la tendrás lista y en el refrigerador. Ideal para esas noches que llegues exhausta o exhausto del trabajo.

Video Desayunos saludables: Receta de avena sabor pastel de zanahoria



Necesitarás:

⅓ taza de avena

2 cucharadas de linaza

½ taza de yogur griego

¾ taza de leche de almendras

1 cucharadita de miel de maple

1 scoop de proteína

¼ cucharadita de canela

1 pizca de cardamomo

1 zanahoria rallada

¼ taza de nueces picadas

Para la mañana siguiente:

Crema de coco

Endulzante bajo en carbohidratos

Más ralladura de zanahoria

Canela y cardamomo al gusto

Elaboración:

Solo necesitas mezclar todos los ingredientes en el frasco de tu preferencia y refrigerar por una noche. Por la mañana bate un poco de crema de coco. Endulza y decora con un poco de zanahoria rallada. Añade canela y cardamomo al gusto.

#3 Fresas con crema Overnight Oat

Para esta receta necesitarás los siguientes ingredientes:

Video Receta de avena de fresas con crema y chía para un desayuno saludable



Para preparar la mermelada de fresa:

1 cucharada de semillas de chía

3 cucharadas de agua

1/2 taza de fresas

1 chorrito de Stevia líquida

Jugo de ½ limón

Avena cremosa:

½ taza de hojuelas de avena

1 taza de leche vegetal o light

Extracto de vainilla y Stevia

Canela en polvo

2 cucharadas de yogur griego

Preparación:

Primero deberás hidratar la chía con agua. Después coloca las fresas picadas en un sartén con Stevia, jugo de limón y la chía hidratada.

Cocina la mezcla a fuego bajo hasta que espese ligeramente. Déjala enfriar. En una olla agrega los ingredientes para la avena y ponla a reposar durante toda la noche.

Finalmente, agrega un poco de yogur y mezcla. Decora tu vaso con mermelada de fresa y agrega la avena cremosa.

Cómo preparar Overnight Oats de otros sabores

Hacerlas es tan fácil como mezclar la avena con tu líquido e ingredientes preferidos en un frasco o recipiente con tapa. La proporción recomendada es una parte de avena por dos partes de líquido, pero puedes ajustar según tu preferencia de textura.

Una vez mezclado, simplemente deja el recipiente en el refrigerador durante la noche. Por la mañana, tendrás un desayuno nutritivo esperándote, que puedes disfrutar frío o ligeramente calentado. Es tu momento de echar a volar tu imaginación.

Con estos consejos y recetas, tienes todo lo necesario para revolucionar tus desayunos. Ya sea que prefieras los sabores indulgentes del tiramisú o algo más fresco como las fresas con crema, hay una receta de Overnight Oats para satisfacer cada uno de tus antojos.