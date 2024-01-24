Estos son los 5 beneficios de comer aguacate que quizá no sabías y recetas para comerlo sin culpa

No todo es avocado toast. El aguacate es más que una tendencia en el mundo de la alimentación saludable; es una fruta versátil y rica en nutrientes. Es conocido científicamente como Persea americana y es originaria de México y Centroamérica.

Se caracteriza por su piel verde, pulpa cremosa y una semilla grande en el centro. A diferencia de la mayoría de las frutas, el aguacate es rico en grasas saludables y bajo en carbohidratos. Si la incluyes en tu dieta, sus beneficios se reflejarán en la salud de tu cuerpo.

Por ello, aquí te decimos sus propiedades, su perfil nutricional y recetas saludables para que lo disfrutes sin culpa

Estos son los 5 beneficios del aguacate que nadie te ha contado

1. Es rico en Nutrientes



El aguacate es una fuente importante de vitaminas y minerales. Contiene vitaminas K, C, E y del grupo B, que son esenciales para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Además, es rico en minerales como el potasio, que te ayudarán a regular la presión arterial, y el folato, importante para tu salud celular.

2. Ayuda a tu corazón



Las grasas monoinsaturadas presentes en el aguacate, especialmente el ácido oleico, son benéficas para tu corazón. Estas grasas saludables ayudan a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y a aumentar el colesterol bueno (HDL). El alto contenido de potasio también te ayuda a mantener una presión arterial saludable, importante para prevenir enfermedades cardíacas.

3. Mejora la digestión



El aguacate es una buena fuente de fibra, esencial para una digestión saludable. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento, mejora la salud intestinal y puede reducir el riesgo de enfermedades del colon. Además, la fibra te ayudará a sentirte satisfecha o satisfecho más pronto y esto definitivamente te ayudará en tu control de peso.

4. Absorbe más nutrientes



Comer aguacate puede aumentar la absorción de nutrientes solubles en grasa de otros alimentos. Esto se debe a que las grasas saludables en esta fruta facilitan la absorción de vitaminas como la A, D, E y K. Por lo tanto, comerlo en ensaladas y otros platos puede mejorar la nutrición general.

5. Salud de la piel y el cabello



Las vitaminas E y C en el aguacate son antioxidantes que protegen la piel y el cabello del daño oxidativo. Las grasas saludables del aguacate también te ayudarán a tener una piel suave y un cabello brillante. La aplicación tópica de aguacate (en cremas o mascarillas, por ejemplo) puede darte beneficios adicionales, como una hidratación profunda y reducir la inflamación de la piel.

Información nutricional del aguacate



El aguacate es conocido por su alto contenido de grasas saludables, especialmente ácido oleico. Una porción de aguacate (aproximadamente 100 gramos) c ontiene alrededor de 160 calorías, 15 gramos de grasas saludables y 9 gramos de carbohidratos, de los cuales 7 son fibra.



Aunque a menudo se usa como un vegetal en la cocina, el aguacate es técnicamente una fruta. Esto se debe a que proviene de la flor del árbol de aguacate y contiene una semilla.

Aunque el aguacate es generalmente saludable, personas con alergias a esta fruta deben evitarla. Además, debido a su alto contenido de potasio, personas con ciertas condiciones renales deben consultar a un médico antes de consumirlo en grandes cantidades.

Recetas saludables con aguacate

En nuestro video de inicio te hemos preparado un recetario con 4 recetas populares con aguacate. Añádelas en tu dieta de la semana y recibe sus beneficios. En el puedes encontrar:





Aguacate relleno de ensalada de atún

Pasta con salsa de aguacate

Ensalada de quinoa con aguacate

Tacos de aguacate estilo baja

Ahora ya sabes que el aguacate es una fruta increíblemente nutritiva y versátil con beneficios para tu salud. Ya sea en ensaladas, tostadas o batidos, el aguacate puede ser una adición deliciosa y saludable a tu dieta diaria.

