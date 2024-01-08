Receta para cocinar las mejores bolitas de plátano rellenas de queso y frijol, ¡son deliciosas!

Video Bolitas de plátano rellenas con queso y frijol paso a paso

Las bolitas de plátano rellenas de queso y frijol son un delicioso manjar que combina sabores tradicionales de diferentes países. Pero este plato no solo es sabroso, sino que también es muy nutritivo gracias a que sus ingredientes son fuente de energía, proteínas y fibra.

Si ya se te antojaron, aquí te mostraremos una receta paso a paso para preparar las mejores bolitas de plátano rellenas, mientras exploramos su origen y valor nutricional.

PUBLICIDAD

Descubre el origen de este platillo

Las bolitas de plátano son una delicia que está presente en América Latina y el Caribe en diferentes formas. Su origen es difícil de rastrear debido a su popularidad en varios países, cada uno le añade un toque único. Sin embargo, sabemos que tiene sus raíces en la cocina africana y fue traído a América por los esclavos que viajaban con los colonizadores. Aquí adaptaron la receta con ingredientes locales como el queso y el frijol.

Video Los 5 alimentos recomendados en tu dieta para ser más feliz

Cómo preparar las mejores bolitas de plátano rellenas

Aprende a cocinar esta delicia latina. Sus ingredientes son muy fáciles de conseguir y no te llevarás más de 40 minutos en su preparación.

Necesitarás:

3 plátanos maduros (o machos)

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharada de fécula de maíz

Pimienta al gusto

Sal al gusto

1 taza de frijoles refritos

150 gramos de queso que se derrita (manchego o Gouda)

Crema ácida al gusto

1/2 taza de queso rayado

Epazote picado al gusto

Prepáralas de la siguiente forma:

1. Hierve los plátanos machos por 20 minutos o hasta que se suavicen. Déjalos enfriar y retira la cáscara. Machácalos hasta obtener un puré.

2. Agrega la fécula de maíz, el polvo y la cebolla en ajo, así como sal y pimienta al gusto. Intégralos. Con la mezcla haz una bolita del tamaño de una pelota de golf.

PUBLICIDAD

3. Haz un hueco al centro con tu dedo pulgar y rellénala con frijoles y queso. En un sartén profundo pon a calentar aceite. Fríe las bolitas muy bien hasta que queden con un dorado parejo.

4. Decora con crema ácida, queso rallado y epazote picado.

Video Freidora de aire: Cómo preparar 4 recetas mexicanas sin aceite

Información Nutricional

Las bolitas de plátano rellenas de queso y frijol son una comida rica pero que también te aportará varios nutrientes importantes:

Plátanos: Son una excelente fuente de carbohidratos complejos, vitamina B6 y potasio.

Frijoles: Te alimentarás con proteína vegetal y fibra, lo que te ayudará en tu digestión.

Queso: Te aportará calcio y proteínas, pero también grasa, por lo que debe consumirse con moderación.

Es importante que tengas en cuenta que, aunque este delicioso platillo te aportará nutrientes benéficos, también es relativamente alto en calorías debido a la fritura. Para una opción más saludable puedes hornearlas o prepararlas en freidora de aire.

¿Buscas agrandar tu recetario? Te compartimos estas recetas: