Matt Gaetz renuncia a la candidatura para ser el próximo fiscal general de Donald Trump

El exrepresentante republicano Matt Gaetz anunció este jueves que retiró su nombre para fiscal general, cargo al que fue propuesto por el virtual presidente electo Donald Trump luego del escrutinio generado por una investigación del Congreso sobre "conducta sexual inapropiada" y una, ya cerrada, de la justicia federal sobre supuesto tráfico sexual que terminó sin cargos formales, pero que disparó el interés del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

“Si bien el impulso fue fuerte, está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la transición Trump/Vance”, escribió Gaetz en su cuenta de la red social X. “No hay tiempo que perder en una pelea innecesariamente prolongada en Washington, por lo tanto, retiraré mi nombre de la consideración para desempeñarme como fiscal general”.

El miércoles, el comité de Ética de la Cámara de Representantes votó en líneas partidistas por no publicar el reporte de la investigación que había hecho sobre supuestas conductas sexuales inapropiadas del entonces representante de Florida. Sin embargo, el comité acordó terminar su trabajo y se reunirá el 5 de diciembre para discutir el asunto.

La investigación quedó suspendida cuando Gaetz renunció a su cargo en el Congreso la semana pasada tras ser nominado por Trump para fiscal general, un nombramiento que generó críticas entre republicanos y demócratas porque se trataba de un congresista bajo investigación que, además, carecía de credenciales para dirigir el Departamento de Justicia.

La abrupta renuncia de Gaetz al Congreso inmediatamente tras ser propuesto fiscal general fue vista como una forma de cerrar la investigación.

Poco después de conocerse la decisión de Gaetz, Trump se refirió al retiro de su nominado, aunque sin hacer referencia a los potenciales problemas que habría enfrentado en el proceso de confirmación que debía cumplir ante el Senado.

"Aprecio enormemente los esfuerzos recientes de Matt Gaetz para buscar la aprobación para ser fiscal general. Lo estaba haciendo muy bien, pero, al mismo tiempo, no quería ser una distracción para la Administración, a la que tiene mucho respeto. Matt tiene un futuro maravilloso y espero ver todas las grandes cosas que hará".

Una segunda menor asegura que tuvo sexo con Gaetz

La cadena de noticias CNN asegura que "Gaetz se retiró de la nominación de AG 45 minutos después de que llamamos para decir que íbamos a informar que 'el comité de ética dijo que hubo un *segundo* encuentro sexual entre Gaetz y una joven de 17 años en 2017'", de acuerdo con un mensaje de la reportera Paula Reid.

Una de las mujeres testificó que vio a Gaetz teniendo relaciones sexuales con una joven de 17 años en una fiesta en Florida en 2017, según Leppard, quien ha dicho que su cliente testificó que no creía que Gaetz supiera que la niña era menor de edad, interrumpió su relación cuando se enteró y no la reanudó hasta que ella cumplió 18 años.

Gaetz ha negado vehementemente haber actuado mal y dijo el año pasado que la investigación del Departamento de Justicia sobre acusaciones de tráfico sexual que involucraban a niñas menores de edad había terminado sin cargos federales en su contra. En su momento se informó que los fiscales desistieron de presentar un caso contra Gaetz por "problemas de credibilidad" de los testigos.

El retiro de Gaetz es un duro golpe a la estrategia de Trump para instalar leales en su administración entrante y la primera señal de que Trump podría enfrentar resistencia de miembros de su propio partido a selecciones con antecedentes sorprendentes.

Su nominación había seguido en marcha e incluso empezó la ronda de visita a los senadores que deberían votar sobre su nominación, pese a que en días pasados el abogado Joel Leppard informó que dos clientas suyas dijeron a los investigadores del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que Gaetz les pagó por sexo en múltiples ocasiones a partir de 2017, cuando Gaetz era congresista de Florida.