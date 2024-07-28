"Venenoso", "incapaz", "Hitler americano": cosas que decía Vance de Trump antes de su 'conversión'

A mediados de octubre de 2016, durante una entrevista con Charlie Rose, JD Vance aseguró que era un 'Never Trump guy' (un tipo 'Nunca Trump'), que nunca le había gustado y que era un terrible candidato. Cómo es lógico esperar, el hoy senador republicano por Ohio aseguró después que no votó por el empresario inmobiliario devenido en político.

Pero en una notable operación de realineación política, hoy Vance es el compañero de la fórmula presidencial republicana y aspira contribuir al regreso de Trump a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

Esa transformación empezó durante las primarias republicanas para senador de Ohio en 2021. Vance cambió de opinión sobre Trump, al punto que logró el respaldo de este a sus aspiraciones senatoriales, justo lo que parecía necesitar su campaña, que no lograba convencer a muchos de sus credenciales MAGA (Make America Great Again).

El aspirante a la vicepresidencia asegura que no hubo un momento 'eureka' que marcó ese cambio, sino que se dio cuenta de los logros de la presidencia de Trump y cómo él había desdeñado el potencial de la misma manera que lo hizo la élite política conservadora y liberal de Washington DC. Desde entonces, Vance es un acólito del expresidente y su movimiento populista, pese a todo lo que dijo hace pocos años de Trump, algunas de las cuales les presentamos acá.

"Soy un tipo 'Nunca Trump'"

Una de las citas más explotadas durante las primarias republicanas de 2021 para seleccionar el candidato al puesto de senador por Ohio por los detractores de Vance fue extraída de la entrevista con Charlie Rose en la que dijo que pertenecía al grupo de republicanos que nunca apoyaría a Trump, es decir, un 'Never Trump guy'.

"Yo soy un tipo 'Nunca Trump'. Nunca me gustó (...) Pero como alguien que no le gusta Trump, entiendo de donde vienen los votantes de Trump. Pero no me gusta el propio Trump y eso me hace pensar que quizá no soy parte totalmente de ninguno de esos mundos", dijo Vance en la entrevista, parte de la gira promocional de su libro 'Hilbilly Elegy', un recuento de la historia de su familia en zonas empobrecidas del Estados Unidos industrial y minero.

"Hitler americano"

En febrero de 2016, Vance escribió un mensaje a su excompañero de habitación en la Escuela de Leyes de Yale, Josh McLaurin, cuando este le pidió su opinión sobre las primarias republicanas que acababan de empezar.

Vance dijo que Trump estaba tocando una fibra entre muchos conservadores blancos y poco educados, pero que no podía decidir si Trump más parecido a Richard Nixon o al líder de la Alemania nazi, Adolfo Hitler.

"Voy y vengo entre pensar que Trump es un idiota cínico como Nixon que no sería tan malo (y podría hasta ser útil) o que es el Hitler americano. ¿Te parece descorazonador?", fue la respuesta de Vance.

"No apto para ser presidente"

En abril de 2016, cuando ya Trump tenía garantizada la nominación republicana, Vance escribió un artículo de opinión para el The New York Times en el que describía cómo el mensaje antiguerra del empresario inmobiliario resonaba entre los votantes republicanos, particularmente entre blancos de clase trabajadora.

"Trump no es apto para el cargo más alto de nuestra nación, pero a aquellos humillados por la derrota él les promete que ganarán de nuevo (...) Él les dice lo que no otro político republicano importante ha dicho en una década, que la guerra (en Irak y Afganistán) fue una terrible equivocación impuesta al país por un presidente incompetente (George W. Bush)", escribió Vance y lamentaba que eso le granjeara a Trump el apoyo de muchos.

"Trump es heroína cultural"

En un artículo para The Atlantic, que publicó en julio de 2016, Vance aseguró que las promesas de Trump son "la aguja en la vena colectiva de Estados Unidos", haciendo una comparación con la crisis de opioides que padece el país y asegurando que el entonces candidato "hace sentir bien muchos por un momento, pero él no puede arreglar lo que los aqueja y un día se darán cuenta".

"Lo que Trump ofrece es un escape fácil del dolor. Para cada problema complejo, él propone una solución simple (...) Él nunca ofrece detalles de cómo esos planes funcionarán porque no puede hacerlo. Las promesas de Trump son la jeringuilla en la vena colectiva de Estados Unidos", escribió Vance, quien en su artículo pronosticaba que quienes respaldaban a Trump se darían cuenta de la incapacidad de su líder cuando finalmente perdiera las elecciones ante la demócrata Hillary Clinton.

"Trump es venenoso"

Durante una entrevista con el programa 'Fresh Air' de NPR, Vance dijo que no podía "soportar a Trump" y lo criticó por llevar a la clase trabajadora blanca a un "lugar muy oscuro".

"Creo que voy a votar por un tercer partido, porque no soporto a Trump. Creo que él es venenoso y está llevando a la clase trabajadora blanca a un lugar muy oscuro".

"Mi padre es simpatizante de Trump y siempre le digo: 'Papá, tú sabes, Trump no va realmente a mejorar ninguno de esos problemas'".

"Dios nos ayude"

Cuando en la recta final de la campaña presidencial 2016 se dio a conocer la famosa grabación de 'Access Hollywood' en la que se oía a Trump jactarse de que podía agarrar a las mujeres por las vaginas porque él era una celebridad y podía hacer lo que quisiera, Vance se sumó al grupo de conservadores que cuestionó al candidato republicano (algunos de los cuales presagiaron que eso acabaría con las aspiraciones de Trump).

"Compañeros cristianos, todos nos estarán viendo cuando nos disculpemos por (haber elegido) a este hombre. Dios nos ayude", escribió Vance en su cuenta de Twitter, en uno de los muchos mensajes críticos del expresidente que terminó borrando cuando empezó a cambiar de opinión.

