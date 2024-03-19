El polémico exasesor comercial de Trump entra a prisión a cumplir condena por desacato al Congreso

Video Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, es condenado a cuatro meses de cárcel por desacato al Congreso

Peter Navarro se entregó el martes en una prisión federal en Miami para cumplir una sentencia de cuatro meses, tras ser declarado culpable de delitos menores por negarse a cooperar con una investigación del Congreso sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Había pedido permanecer en libertad mientras apelaba su condena, pero el lunes, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien maneja solicitudes de emergencia desde Washington, DC, dijo que no tiene "ningún fundamento para estar en desacuerdo" con el fallo del tribunal de apelaciones, aunque dijo que el fallo no afecta el resultado final del caso de Navarro.

PUBLICIDAD

El economista de 74 años, es el primer exalto asesor de la Casa Blanca que es encarcelado por incumplir con una citación del Congreso.

Antes de entregarse, Navarro tuvo una breve rueda de prensa en el estacionamiento de un centro comercial cerca de la prisión y ofreció un extenso discurso quejándose del gobierno de Joe Biden y su procesamiento, presentándose a sí mismo como una víctima de persecución política.

“Caminaré con orgullo hasta allí para cumplir mi condena. Sacaré fuerzas de esto: Donald John Trump es el candidato", dijo Navarro.

El caso contra Navarro

Navarro fue declarado culpable de desafiar una citación del Comité Especial de la Cámara de Representantes que investigó los eventos del 6 de enero.

El juez de distrito estadounidense Amit Mehta, designado por el presidente Barack Obama, rechazó sus esfuerzos para evitar su sentencia de prisión y el tribunal federal de apelaciones en Washington estuvo unánimemente de acuerdo.

El exasesor comercial de Trump sostiene que no podía cooperar con el comité porque el expresidente Trump había invocado el privilegio ejecutivo. Los tribunales inferiores rechazaron ese argumento y consideraron que no podían probar que Trump realmente lo había invocado.

De hecho, Navarro no ha presentado documentación que demuestre que Trump planeó hacer valer ese privilegio para evitar que su asistente testificara y Trump nunca corroboró públicamente la versión de su exasesor.

Navarro, central en la política hacia China de Trump

En 2016 Trump nombró a Navarro para dirigir el recién creado Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, una entidad para asesorar al presidente en estrategias en las negociaciones comerciales y que fue central en la polémica guerra de aranceles con China en la que se embarcó el gobierno republicano.

PUBLICIDAD

Navarro fue uno de los grandes promotores del discurso de Trump de que hay que “vencer a China”, que ha sido una de sus preocupaciones como académico y ha publicado varios libros sobre el país comunista, todos denunciando la amenaza que, según él, representa para los intereses estadounidenses.

Dentro de la Casa Blanca, Navarro fue visto por muchos como una figura disruptiva que ejerció una influencia que no era cónsona con su cargo y se convirtió en uno de los más cercanos colaboradores de Trump, incluso en temas más allá de lo comercial.

En más de una ocasión, de acuerdo con reportes de medios de comunicación, Navarro encabezó el grupo de los "nacionalistas" antes los "globalistas" dentro de la Casa Blanca de Trump, llegando a tener choques importantes con el secretario de Comercio, Wilbur Ross.