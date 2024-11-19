Trump elige a Howard Lutnick, pieza clave de su equipo de transición, como secretario de Comercio

Video ¿Cuánto costaría el plan de deportaciones masivas de Trump y qué impacto tendría en la economía?

Donald Trump eligió este martes a Howard Lutnick, un CEO de Wall Street que ha sido pieza clave en su equipo de transición, para comandar el Departamento de Comercio y ayudar a concretar la prometida estrategia de reforzar los aranceles a productos importados, especialmente procedentes de China.

Lutnick se había escuchado mucho en los últimos días porque su nombre aparecía en la lista de posibles jefes del clave Departamento del Tesoro. Elon Musk, el megamillonario a cargo de SpaceX y Tesla que se ha convertido en un cercano de Trump, impulsó públicamente a Lutnick el fin de semana en una publicación en su red social X, lo que según reportes generó ruido entre otros potenciales contendores para liderar el Tesoro.

Con el anuncio de Trump de hoy, Lutnick sale así del grupo de posibles secretarios para suceder a Janet Yellen al frente de la mayor economía del mundo.

"Él liderará nuestra agenda comercial y arancelaria, con responsabilidad directa adicional sobre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos", escribió Trump en la red Truth Social.

Lutnick, de 63 años, es un viejo amigo de Trump en Nueva York y ha sido un apoyo importante en los últimos meses. El jefe del fondo Cantor Fitzgerald LP le está ayudando a llenar decenas de puestos de su próxima administración y es visto como una persona con un oído en los mercados financieros que, al mismo tiempo, respalda afusivamente sus planes populistas.

También ha expresado su apoyo a recortar el gasto del gobierno de forma ambiciosa, abrazando el número de $2 billones (trillion en inglés) que mencionó Musk parado junto a él en el mitin en el Madison Square Garden días antes de las elecciones.

Howard Lutnick, un feroz partidario de los aranceles que quiere poner Donald Trump

Una de las tareas que estarán en el ojo público será la aplicación de los aranceles que Trump tanto prometió en campaña. Lutnick los ha defendido con firmeza y en septiembre dijo a CNBC que son "una herramienta grandiosa que puede usar el presidente, (porque) necesitamos proteger al trabajador estadounidense".

Trump habló en campaña de fijar un arancel del 60% a los bienes de China y uno del 20% al resto de las importaciones de Estados Unidos. Economistas han sido por lo general renuentes a los aranceles, porque los consideran una forma poco eficiente de recaudar dinero e impulsar el crecimiento.

Lutnick también lidera la compañía de tecnología financiera BGC Group, Inc. y la empresa de servicio de bienes raíces Newmark Group, Inc. Hace unos años se le vio en el programa The Apprentice de Trump y se sabe que ha donado tanto a campañas republicanas como demócratas.

