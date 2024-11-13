Genera preocupación la decisión de Trump de poner a un presentador de Fox News al frente del Pentágono

El presidente electo Donald Trump sorprendió al Pentágono y al sector de la defensa al nominar al presentador de Fox News Pete Hegseth para ser su secretario de Defensa, ya que se trata de alguien con poca experiencia y sin ser probado en el escenario global para liderar el ejército más grande y poderoso del mundo.

La noticia fue recibida con asombro y preocupación en Washington, ya que Trump pasó por alto a varios pesos pesados en seguridad nacional y optó por un capitán de la Guardia Nacional que es bien conocido en los círculos conservadores, pero como copresentador del programa 'Fox & Friends Weekend' de Fox News Channel.

PUBLICIDAD

Si bien algunos legisladores republicanos respondieron de manera moderada al anuncio, otros destacaron su experiencia en combate como una ventaja o dijeron que era “tremendamente capaz”.



El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que Hegseth aporta mucho y será "reformista en las áreas que necesitan reforma”.

“Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos están advertidos: nuestro ejército será grande otra vez y Estados Unidos nunca retrocederá”, dijo Trump en un comunicado. “Nadie lucha más duro por las tropas, y Pete será un campeón valiente y patriótico de nuestra política de ‘Paz a través de la fuerza’”.

La elección de Hegseth podría traer cambios significativos al Ejército, ya que ha dejado claro en su programa y en entrevistas que, al igual que Trump, se opone firmemente a los programas ' woke' que promueven la equidad e inclusión. También ha cuestionado el papel de las mujeres en combate y ha abogado por el perdón a miembros de las fuerzas armadas acusados de crímenes de guerra.

En junio, en un mitin en Las Vegas, Trump animó a sus seguidores a comprar el libro de Hegseth tras prometer que si ganaba: “Las cosas woke desaparecerán en un plazo de 24 horas. Se los puedo asegurar”.

Quién es Pete Hegseth, el candidato de Trump para dirigir el Pentágono

Un conservador acérrimo que abraza las políticas de 'Estados Unidos primero' de Trump, Hegseth, de 44 años, ha abogado por hacer al Ejército más letal. Durante una entrevista en el podcast 'The Shawn Ryan Show' dijo que permitir que las mujeres sirvan en combate obstaculiza ese esfuerzo.

PUBLICIDAD

“Todo lo relacionado con que hombres y mujeres sirvan juntos complica la situación y la complicación en combate significa que las bajas son peores”, afirmó Hegseth.

Aunque dijo que la diversidad en el Ejército es una fortaleza, argumentó que esto se debe a que hombres de minorías y blancos “pueden rendir de manera similar”, pero que no es lo mismo con las mujeres.

Pete Hegseth en la Torre Trump tras la victoria de Donald Trump en 2016. Imagen Spencer Platt/Getty Images



Si bien Trump elogió a Hegseth como “duro, inteligente y un verdadero creyente en Estados Unidos primero”, otros rápidamente señalaron la falta de experiencia del presentador de televisión, sugiriendo que podría ser solo un jefe nominal del Pentágono, mientras la Casa Blanca de Trump dirige el departamento.

Entre otros nombres que se barajaban como posibles candidatos a secretario de Defensa estaban el representante Mike Rogers de Alabama, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja; el teniente general retirado Keith Kellogg; la senadora Joni Ernst, republicana de Iowa; y Robert Wilkie, un exfuncionario del Pentágono que dirigió el Departamento de Asuntos de Veteranos en el primer mandato de Trump.

Preocupaciones ante el nombramiento de Pete Hegseth para el Pentágono

“Hay razones para preocuparse de que esta no sea una persona lo suficientemente seria como formulador o ejecutor de políticas para desempeñar exitosamente el trabajo”, dijo el representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja.

Mark Cancian, asesor principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que la falta de experiencia de Hegseth en seguridad nacional dificultará la confirmación en el Senado.

PUBLICIDAD

“Creo que Trump se cansó de pelear con sus secretarios de Defensa y eligió a alguien que le sería leal”, dijo Cancian.

Oficiales militares dijeron que la elección fue inesperada. Un alto oficial militar, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios, señaló que la selección de Hegseth genera dudas sobre si tiene la experiencia práctica para gestionar un departamento grande con un presupuesto enorme.

El Departamento de Defensa tiene un presupuesto superior a los 800,000 millones de dólares, con alrededor de 1.3 millones de tropas en servicio activo y otros 1.4 millones en la Guardia Nacional, Reservas y empleados civiles desplegados en todo el mundo.



Si se confirma su nombramiento, Hegseth enfrentaría una serie de crisis globales, desde las guerras en el Medio Oriente y Ucrania, y la creciente alianza entre Rusia y Corea del Norte, hasta la competencia creciente con China. También está la necesidad de actualizar el complejo sistema de defensa de misiles y nuclear de EEUU y asegurar que la industria de defensa pueda satisfacer la demanda de sistemas de armas de Estados Unidos.

Smith señaló que, aunque la experiencia en combate de Hegseth es un punto a su favor, dirigir el Pentágono requiere muchas otras habilidades, y su nominación necesitará un tiempo para ser evaluada.

“¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? ... ¿Cómo puedes asegurarnos que esa falta de experiencia no hará imposible que desempeñes el cargo?” dijo Smith. “Creo que esas son preguntas que deben responderse en los próximos meses”.

PUBLICIDAD

Incluso algunos republicanos en el Senado, quienes votarían sobre su nominación, respondieron con cautela.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la elección como “interesante”, y el senador de Indiana Todd Young, quien sirvió en el Cuerpo de Marines, dijo: “No sé mucho sobre su historial o su visión, así que espero conocer más”.

El senador John Hoeven de Dakota del Norte dijo que no le sorprendía que Trump eligiera a Hegseth porque Trump es “cercano a él, lo aprecia y confía en él”. “El tipo es obviamente tremendamente capaz, un gran comunicador”, afirmó Hoeven. “Espero conocerlo mejor”.

Mira también: