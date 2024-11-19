Trump elige a Linda McMahon, exejecutiva de lucha libre, para liderar el Departamento de Educación que él prometió eliminar

Video Deportaciones masivas y militarización en la frontera: preocupación por planes de Donald Trump

Donald Trump anunció este martes el nombramiento de Linda McMahon, exejecutiva de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment y quien ya formó parte de su primer gobierno, como futura secretaria de Educación.

A través de un comunicado, el presidente electo confirmó que McMahon, una importante donante de la campaña de Trump de 76 años, será la encargada de dirigir el departamento, pese a solo tener experiencia en educación a nivel local, como miembro de la Junta de Educación del estado de Connecticut.

Como secretaria de Educación, apuntó el futuro presidente, "luchará incansablemente para expandir la elección escolar a todos los estados del país y empoderar a los padres para que tomen las mejores decisiones educativas para sus familias".

"Linda utilizará sus décadas de experiencia en liderazgo y su profundo conocimiento tanto en educación como en negocios para empoderar a la próxima generación de estudiantes y trabajadores estadounidenses, y convertir a EEUU en el número uno en educación en el mundo", añadió.

Sin embargo, durante la campaña electoral, Trump prometió eliminar el Departamento de Educación federal si finalmente regresaba a la Casa Blanca.

"Lo digo todo el tiempo. Me muero por volver a hacer esto. Al final, eliminaremos el Departamento de Educación federal", dijo en septiembre durante un mitin en Wisconsin.

¿Quién es Linda McMahon, futura secretaria de Educación de EEUU?

McMahon estuvo encargada de la Administración de Pequeñas Empresas durante el primer mandato de Trump. Fue nombrada en 2017 y renunció en 2019 para convertirse en presidenta de America First Action, un súper PAC (comité de acción política que puede recaudar fondos) pro-Trump.

Junto con su esposo, Vince McMahon, la futura secretaria de Educación fundó la WWE, la conocida empresa estadounidense de medios y entretenimiento integrada principalmente por el área de la lucha libre profesional.

La exejecutiva supervisó hasta el año 2009 su transformación, al pasar de una pequeña empresa de entretenimiento de lucha libre a un imperio mediático que cotiza en bolsa.

McMahon se presentó dos veces sin éxito al Senado por Connecticut, en los años 2010 y 2012.

En la actualidad, es copresidenta del equipo de transición de Trump antes de su regreso a la Casa Blanca en enero.

