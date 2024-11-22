Trump elige al multimillonario Scott Bessent para dirigir el poderoso Departamento del Tesoro

Video ¿Cuánto costaría el plan de deportaciones masivas de Trump y qué impacto tendría en la economía?

El presidente electo Donald Trump nominó al multimillonario Scott Bessent para dirigir el poderoso Departamento del Tesoro de la mayor economía del mundo, cargo que desató incluso una pelea interna en la que el millonario Elon Musk —cada vez una cara más visible en la órbita cercana del presidente electo— se entrometió de forma pública.

Escoger al jefe del Tesoro no es tarea fácil para ningún presidente. Estamos hablando de una persona que debe generar confianza en los mercados mientras lleva adelante los planes económicos de la Casa Blanca. Y, en el caso de Trump, esa tarea se torna más complicada, porque él prometió aranceles de forma generalizada y más fuertes para China.

Bessent se alzó sobre un puñado de contendores evaluados por Trump para el cargo. Uno de los nombres más mencionados fue el de Howard Lutnick, un viejo amigo de Trump y CEO de Wall Street que ha sido muy vocal en la campaña y el proceso de transición.

Él mismo se había ofrecido para el puesto, según reportes de medios. Y fue apoyado públicamente por Musk en una publicación en su red X en la que buscó desestimar a otro potencial secretario, Scott Bessent, jefe de un fondo de inversiones llamado Key Square Group que también fue muy cercano a la campaña de Trump pero con un perfil mucho más recatado.

La puja interna llevó a que Trump ampliara la búsqueda del nuevo jefe del Tesoro y fue entonces cuando entraron en juego los nombres de Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal y Marc Rowan, jefe de Apollo Global Management también conocido en los círculos de Wall Street.

Bessent, de 62 años, es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management. Trabajó antes, desde 1991, para Soros Fund Management.

Si el Senado lo confirma, sería el primer secretario del Tesoro abiertamente gay del país.

En agosto, Bessent dijo a Bloomberg que decidió sumarse a la campaña de Trump en parte para atacar la creciente deuda nacional estadounidense. Eso incluiría recortar programas gubernamentales y otros gastos.

“Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de esta montaña de deuda sin convertirse en una especie de democracia socialista al estilo europeo”, dijo entonces.

La tarea del jefe del Tesoro de Trump: generar confianza y 'vender' la idea de los aranceles

A Trump le suele importar mucho el desempeño de la bolsa de valores. Es algo que mencionó en repetidas ocasiones en su primer gobierno. Por eso habría tardado más de lo previsto con el cargo del Tesoro, a diferencia con otros puestos relevantes que anunció rápidamente, como por ejemplo el de fiscal general.

Este análisis de Evercore ISI, citado por el diario The New York Times, ayuda a ilustrarlo. "Los inversores están en vilo en lo que respecta a la selección del secretario del Tesoro de Trump y lo que ello puede señalar sobre el equilibrio de poder dentro de su administración en cuanto a la política económica y la combinación de políticas más o menos amistosas con los mercados", escribieron analistas.

"Trump elegirá a un nominado que pueda vender (la idea de) sus aranceles a los mercados en lugar de mitigarlos", agregaron.



