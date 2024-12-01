Trump nombra al empresario Massad Boulos, suegro de su hija, como asesor para el Medio Oriente

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo al empresario libanés-estadounidense Massad Boulos para ser su asesor principal en asuntos árabes y del Medio Oriente; otro pariente en ser nombrado para un puesto clave.

"Estoy orgulloso de anunciar que Massad Boulos se desempeñará como asesor principal del presidente en asuntos árabes y de Medio Oriente", publicó Trump en su plataforma Truth Social sobre el nombramiento, ubicando así al suegro de su hija Tiffany Trump en un puesto importante en la Casa Blanca.

Apenas en la víspera, Trump nombró a Charles Kushner, padre de su yerno Jared Kushner, el esposo de su otra hija, Ivanka Trump, como embajador de Estados Unidos en Francia.

Donald Trump firmando autógrafos junto a Massad Boulos en un evento de campaña con la comunidad árabe en Michigan, pocos días antes de las elecciones. Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP



"Massad es un abogado consumado y un líder muy respetado en el mundo de los negocios, con una amplia experiencia en la escena internacional", dijo Trump sobre su elección para el puesto. "Ha sido un defensor de los valores republicanos y conservadores durante mucho tiempo, un activo para mi campaña, y fue fundamental para construir nuevas y tremendas coaliciones con la comunidad árabe-estadounidense", agregó el presidente electo.

Trump se refirió a Boulos como "un negociador". El republicano prometió repetidamente durante su campaña poner fin a las guerras en Gaza, Ucrania y otros lugares, aunque sin especificar cómo lo haría.

¿Quién es Massad Boulos, próximo asesor de Trump para el Medio Oriente?

Además de ser consuegro de Trump, pues su hijo Michael está casado con Tiffany Trump, Massad Boulos también fue un emisario clave para la campaña del republicano, ayudando a movilizar a los votantes árabes-estadounidenses y musulmanes, muchos de los cuales estaban descontentos con la política de la actual Casa Blanca sobre la guerra en Gaza.

El empresario se hará cargo de tarea en un contexto difícil en el que Israel está librando una guerra en Gaza, existe un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano y ahora las fuerzas rebeldes en Siria están avanzando contra el gobierno de Bashar al-Assad.



En una entrevista con la cadena británica Sky News en octubre, Boulos dijo que era importante terminar la guerra en el Medio Oriente "rápidamente". "Lo que queremos decir con terminarla rápidamente es que hay algunos objetivos militares que hay que lograr, que son deshacerse de la infraestructura de Hamas y de su capacidad para lanzar nuevos ataques, etc.", dijo. "Pasemos a la paz y a la reconstrucción de Gaza y de Líbano", añadió.

"Queremos que Gaza sea próspera. Queremos que el pueblo palestino sea próspero, que viva en paz, en armonía, al lado de los israelíes y con plena seguridad para ambas partes", agregó.

La familia de Boulos opera al menos dos empresas de distribución de piezas de automóviles en Nigeria.

El empresario, miembro de la comunidad cristiana maronita, se presentó sin éxito en el pasado a las elecciones para obtener un escaño en el Parlamento libanés.

