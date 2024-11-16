Cambiar Ciudad
Donald Trump

Quién es Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca más joven de la historia

Leavitt se desempeñó como portavoz de la campaña de Trump. Es considerada una comunicadora eficaz quien durante la contienda presidencial se mostró siempre lista para defender las posturas a menudo controversiales del republicano.

Por:
Univision y AP
Video Primarias en New Hampshire y envío de inmigrantes a Massachusetts: lo bueno y lo malo de la semana en Línea de Fuego

El presidente electo Donald Trump nombró a Karoline Leavitt, quien se desempeñó como su secretaria de prensa de campaña, para ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Leavitt, de 27 años, actualmente portavoz de la transición de Trump, sería la secretaria de prensa más joven de la Casa Blanca de la historia.

PUBLICIDAD

Anteriormente, esa distinción fue para Ronald Ziegler, que tenía 29 años cuando asumió el cargo en 1969 en la administración de Richard Nixon.

"Karoline Leavitt hizo un trabajo fenomenal como Secretaria de Prensa Nacional en mi Campaña Histórica, y me complace anunciar que se desempeñará como Secretaria de Prensa de la Casa Blanca", dijo Trump en un comunicado.

"Karoline es inteligente, dura y ha demostrado ser una comunicadora muy eficaz. Tengo la máxima confianza en que ella sobresaldrá en el podio y ayudará a transmitir nuestro mensaje al pueblo estadounidense mientras hacemos que Estados Unidos vuelva a ser grande".

Leavitt respondió en una publicación en X, antes Twitter: "Gracias, Presidente Trump, por creer en mí. Me siento humilde y honrado. Let's MAGA", el acrónimo de "Make America Great Again".

Más sobre Donald Trump

Trump dice que ordenará que se pida identificación a los votantes, pero la Constitución no le da ese poder
3 mins

Trump dice que ordenará que se pida identificación a los votantes, pero la Constitución no le da ese poder

Política
"Temo que Trump impida elecciones libres y justas": Robert Reich habla sobre "el creciente autoritarismo" en EEUU
18 mins

"Temo que Trump impida elecciones libres y justas": Robert Reich habla sobre "el creciente autoritarismo" en EEUU

Política
Rusia, Epstein y Kennedy Jr: la complicada agenda del Congreso que podría llevar al cierre del gobierno
7 mins

Rusia, Epstein y Kennedy Jr: la complicada agenda del Congreso que podría llevar al cierre del gobierno

Política
Cómo afectaría tu vida diaria si la Fed pierde su independencia ante los ataques de Trump
8 mins

Cómo afectaría tu vida diaria si la Fed pierde su independencia ante los ataques de Trump

Política
Los CDC se quedan sin cargos clave de liderazgo: ¿está la gestión de la salud pública en peligro?
4 mins

Los CDC se quedan sin cargos clave de liderazgo: ¿está la gestión de la salud pública en peligro?

Política
8 preguntas para entender el escándalo en los CDC tras el despido de su directora por no estar “alineada” con Trump
6 mins

8 preguntas para entender el escándalo en los CDC tras el despido de su directora por no estar “alineada” con Trump

Política
Qué respondió la Fed al inédito intento de Trump de despedir a Lisa Cook como gobernadora
2 mins

Qué respondió la Fed al inédito intento de Trump de despedir a Lisa Cook como gobernadora

Política
Estos estados pondrán restricciones a lo que puedes comprar con “food stamps”: mira la lista de productos que ya no estarán disponibles
3 mins

Estos estados pondrán restricciones a lo que puedes comprar con “food stamps”: mira la lista de productos que ya no estarán disponibles

Política
Trump anuncia el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y ella cuestiona su autoridad legal para destituirla
4 mins

Trump anuncia el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y ella cuestiona su autoridad legal para destituirla

Política
Esta protesta con la bandera de EEUU puede llevar ahora a la deportación de inmigrantes o a la revocación de sus visas
3 mins

Esta protesta con la bandera de EEUU puede llevar ahora a la deportación de inmigrantes o a la revocación de sus visas

Política

¿Qué labor desempeña un titular de la secretaría de prensa de la Casa Blanca?

El cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca suele servir como la cara pública de la administración e históricamente ha celebrado sesiones informativas diarias para el cuerpo de prensa.

Trump interrumpió esas normas en su primer mandato, prefiriendo ser su propio portavoz principal, a menudo lanzando comentarios a través de las redes sociales.

Mientras fue presidente de 2017 a 2021, Trump tuvo cuatro secretarios de prensa, pero con frecuencia prefería interactuar directamente con el público, desde sus mítines, publicaciones en redes sociales y sus propias sesiones informativas.

En una conferencia de prensa en agosto pasado, se le preguntó a Trump si tendría conferencias de prensa regulares en su nueva administración. Le dijo a los periodistas: "Les daré acceso total”.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó sobre si su secretario de prensa tendría encuentros regulares con los medios, dijo: "Probablemente hagan algo. Si no es diario, va a ser mucho. Tendrán más de lo que quieren".

Leavitt, originaria de New Hampshire, es vista como alguien eficaz para desempeñarse como defensora de Trump ante los medios.

En las campañas siempre se mostró rápida para defender agresivamente al republicano en entrevistas televisivas.

Trabajó como portavoz de MAGA Inc., un súper-PAC que apoya a Trump, antes de unirse a su campaña de 2024. En 2022, se postuló para el Congreso en New Hampshire, ganando unas primarias republicanas, aunque al final fue derrotada por el representante demócrata, Chris Pappas.

Durante el primer mandato de Trump, Leavitt trabajó en la oficina de prensa de la Casa Blanca.

Luego se convirtió en directora de comunicaciones de la representante republicana de Nueva York Elise Stefanik, a quien Trump ha nombrado como próxima embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Los primeros secretarios de prensa de Trump, Sean Spicer y Sarah Huckabee Sanders, eran conocidos por discutir con los periodistas.

Otra, Stephanie Grisham, nunca celebró una sesión informativa. Su sucesora, Kayleigh McEnany, a menudo ofreció agresivas conferencias a los medios de comunicación durante sus apariciones en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Mira también:

Video Candidatos afines a Trump ganan primarias en New Hampshire y la realidad económica de EEUU contrasta con el discurso de Biden
Relacionados:
Donald TrumpEstados Unidos de AméricaPrensaGobierno

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD