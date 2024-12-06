Caleb Vitello, el nominado de Trump para ICE, la agencia que estaría a cargo de las "deportaciones masivas"

Video "Todos serán recibidos con dignidad": canciller mexicano responde ante posibles deportaciones masivas

El virtual presidente electo, Donald Trump, anunció la nominación de Caleb Vitello, un funcionario de carrera en el sistema migratorio federal, como titular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

En un comunicado a través de su plataforma Truth Social, Trump calificó a Vitello como un servidor público con una “amplia experiencia” por su trayectoria de más de 23 años en distintas áreas dentro de ICE, la agencia que estaría a cargo de implementar las "deportaciones masivas" planteadas por el republicano.

“Su compromiso con la misión de ICE lo convierten en una excelente opción para implementar mis esfuerzos para mejorar la seguridad de las comunidades estadounidenses que han sido víctimas de delitos cometidos por extranjeros ilegales”, dijo Trump.

Una de las principales tareas de ICE es la deportación de inmigrantes sin estatus legal. La agencia está compuesta por más de 20,000 oficiales y personal de apoyo y opera con un presupuesto anual de unos 8,000 millones de dólares.

Vitello fue jefe del área de ICE clave para las deportaciones de inmigrantes

De acuerdo con su biografía en el sitio de ICE, Vitello es miembro del servicio ejecutivo senior de la agencia y actualmente se desempeña como subdirector de la Oficina de Armas de Fuego y Programas Tácticos (OFTP en inglés).

“Tiene más de 23 años de experiencia en el cumplimiento de la ley federal, todo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, dice la página.

Su labor como subdirector de OFTP consiste en proporcionar armas de fuego especializadas y entrenamiento táctico, así como el equipo, apoyo y orientación política necesaria para promover la seguridad tanto de los oficiales como del público.

“Antes de unirse a OFTP, el sr. Vitello se desempeñó como Jefe de Personal (CoS) de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO), supervisando todas las operaciones y tareas diarias”, agrega el perfil de Vitello.

Según la descripción, el nominado de Trump coordinó las comunicaciones internas y externas de ERO, la agencia clave para las redadas y deportaciones de ICE. La división ERO tiene un presupuesto de unos 4,120 millones de dólares y una plantilla de más de 7,900 funcionarios, de acuerdo con datos oficiales.

También fue parte del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca como Director de Control Interior, donde dirigió una iniciativa de seguridad infantil y de bienestar social, de acuerdo con la biografía de Vitello.

“Garantizó que los esfuerzos de cumplimiento se centraran en las mayores amenazas a la seguridad nacional y pública”.

Entre 2015 y 2020, recibió dos premios de director, así como premios de director por innovación, ejemplo de valores fundamentales y protección de la patria.

“El sr. Vitello comenzó su carrera en la oficina local de la ciudad de Nueva York en 2001 y fue miembro fundador de su programa de Equipo de Respuesta Especial (SRT) e instructor senior de tácticas defensivas”, dice el perfil.

También dirigió el programa nacional de capacitación y certificación SRT en Fort Moore, Georgia, y luego asumió la gestión del programa nacional SRT dentro de la División de Cumplimiento de ERO.

