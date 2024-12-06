Cambiar Ciudad
Donald Trump

Caleb Vitello, el nominado de Trump para ICE, la agencia que estaría a cargo de las "deportaciones masivas"

El funcionario tiene más de 23 años de experiencia, con un énfasis en manejo de equipo táctico, armas de fuego y otras tareas relacionadas con la seguridad nacional.

Univision picture
Por:Univision
Video "Todos serán recibidos con dignidad": canciller mexicano responde ante posibles deportaciones masivas

El virtual presidente electo, Donald Trump, anunció la nominación de Caleb Vitello, un funcionario de carrera en el sistema migratorio federal, como titular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

En un comunicado a través de su plataforma Truth Social, Trump calificó a Vitello como un servidor público con una “amplia experiencia” por su trayectoria de más de 23 años en distintas áreas dentro de ICE, la agencia que estaría a cargo de implementar las "deportaciones masivas" planteadas por el republicano.

PUBLICIDAD

“Su compromiso con la misión de ICE lo convierten en una excelente opción para implementar mis esfuerzos para mejorar la seguridad de las comunidades estadounidenses que han sido víctimas de delitos cometidos por extranjeros ilegales”, dijo Trump.

Una de las principales tareas de ICE es la deportación de inmigrantes sin estatus legal. La agencia está compuesta por más de 20,000 oficiales y personal de apoyo y opera con un presupuesto anual de unos 8,000 millones de dólares.

Vitello fue jefe del área de ICE clave para las deportaciones de inmigrantes

Más sobre Donald Trump

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros
4 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros

Inmigración
La Casa Blanca respalda al 'zar de la frontera' y rechaza que haya aceptado dinero de agentes encubiertos del FBI
4 mins

La Casa Blanca respalda al 'zar de la frontera' y rechaza que haya aceptado dinero de agentes encubiertos del FBI

Inmigración
La "pesadilla" de los deportados del gobierno de Trump sin antecedentes criminales
13 mins

La "pesadilla" de los deportados del gobierno de Trump sin antecedentes criminales

Inmigración
Salen con pasaporte y evitan ciertas áreas: muchos en Chicago cambian sus rutinas ante inminente ofensiva migratoria
6 mins

Salen con pasaporte y evitan ciertas áreas: muchos en Chicago cambian sus rutinas ante inminente ofensiva migratoria

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'
2 mins

Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'

Inmigración
USCIS, dedicada a emitir visas y 'green cards', ahora desplegará agentes armados para arrestar inmigrantes
4 mins

USCIS, dedicada a emitir visas y 'green cards', ahora desplegará agentes armados para arrestar inmigrantes

Inmigración
Gobierno de Trump cancela el TPS de 2021 para más de 268,000 venezolanos
4 mins

Gobierno de Trump cancela el TPS de 2021 para más de 268,000 venezolanos

Inmigración
Las prisiones 'zombis' que ICE está reabriendo para detener más inmigrantes
6 mins

Las prisiones 'zombis' que ICE está reabriendo para detener más inmigrantes

Inmigración
El zar de la frontera de Trump dice que ICE "intensificará" operaciones en 'ciudades santuario' después de Labor Day
3 mins

El zar de la frontera de Trump dice que ICE "intensificará" operaciones en 'ciudades santuario' después de Labor Day

Inmigración

De acuerdo con su biografía en el sitio de ICE, Vitello es miembro del servicio ejecutivo senior de la agencia y actualmente se desempeña como subdirector de la Oficina de Armas de Fuego y Programas Tácticos (OFTP en inglés).

“Tiene más de 23 años de experiencia en el cumplimiento de la ley federal, todo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, dice la página.

Su labor como subdirector de OFTP consiste en proporcionar armas de fuego especializadas y entrenamiento táctico, así como el equipo, apoyo y orientación política necesaria para promover la seguridad tanto de los oficiales como del público.

“Antes de unirse a OFTP, el sr. Vitello se desempeñó como Jefe de Personal (CoS) de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO), supervisando todas las operaciones y tareas diarias”, agrega el perfil de Vitello.

Según la descripción, el nominado de Trump coordinó las comunicaciones internas y externas de ERO, la agencia clave para las redadas y deportaciones de ICE. La división ERO tiene un presupuesto de unos 4,120 millones de dólares y una plantilla de más de 7,900 funcionarios, de acuerdo con datos oficiales.

PUBLICIDAD

También fue parte del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca como Director de Control Interior, donde dirigió una iniciativa de seguridad infantil y de bienestar social, de acuerdo con la biografía de Vitello.

“Garantizó que los esfuerzos de cumplimiento se centraran en las mayores amenazas a la seguridad nacional y pública”.

Entre 2015 y 2020, recibió dos premios de director, así como premios de director por innovación, ejemplo de valores fundamentales y protección de la patria.

“El sr. Vitello comenzó su carrera en la oficina local de la ciudad de Nueva York en 2001 y fue miembro fundador de su programa de Equipo de Respuesta Especial (SRT) e instructor senior de tácticas defensivas”, dice el perfil.

También dirigió el programa nacional de capacitación y certificación SRT en Fort Moore, Georgia, y luego asumió la gestión del programa nacional SRT dentro de la División de Cumplimiento de ERO.

Mira también:

Video Deportaciones masivas: Trump evalúa enviar a indocumentados a lugares diferentes a sus países de origen
Relacionados:
Donald TrumpIceEstados Unidos de AméricaArrestos y deportaciones masivas: te explicamos la política migratoria del presidente electo Donald TrumpPartido Republicano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD