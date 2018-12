Sharis Cid iba a casarse con Isaías Gómez, pero a él lo mataron antes de que le entregara el anillo

“El día del funeral me enteré que Isaías me tenía como sorpresa entregarme mi anillo de compromiso, ya que teníamos planes de casarnos y comprar una casa para los tres; es decir Isaías, Mathis (hijo de su anterior relación) y yo, ya que teníamos buena relación”, testificó Sharis Cid ante la Unidad de Investigación de Homicidios, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato.

El 30 de septiembre, después de desayunar, Sharis Cid llevó a su familia a ver el hotel y se retiraron de ahí alrededor de las 16:30 horas (4:30 de la tarde). “ Teníamos planeado ir a pasar el resto del domingo y el lunes al Rancho de los Peniche , en la ciudad de Guanajuato y le comenté (a Isaías) que si me adelantaba a hacer la maleta y él me dijo que sí. Nos despedimos de beso y yo y mi familia llegamos a la casa conocida como de Don Pedro Vargas”, que rentaron para su estadía en San Miguel de Allende.

Al frente de múltiples negocios

Sobre Héctor Jasso detalló que estuvo en San Miguel de Allende con ellos durante la inauguración y en la fiesta posterior al evento. Sin embargo, enfatizó que su relación no era cercana: “Es novio de Edelmira, con el cual tiene una relación desde hace cuatro años (...) Quiero agregar, respecto de la relación que Isaías tenía con Héctor Jasso, (que) no era estrecha, ya que casi no convivía con él. La convivencia era nula, pues en los cinco años que yo viví con Isaías, sólo en 7 ocasiones convivimos. Que yo sepa, ellos no se llamaban por teléfono, no tenían negocios entre ellos, ni problemas”.